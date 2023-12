Adventsfeier des Gemeindeteams in der Eßlinger Pfarrscheuer

Das Gemeindeteam der St. Jakobus Kirche und die Eßlinger Ministranten und weitere Kinder haben am zweiten Advent in die weihnachtlich geschmückte Pfarrscheuer eingeladen. Gemeindeteamsprecher Siegfried Aberle begrüßte in der Pfarrscheuer zahlreiche Eßlinger und Gäste aus der gemeinsamen Seelsorgeeinheit St. Sebastian Immendingen - Möhringen. Er machte deutlich, dass die gegenseitige Wertschätzung und das gemeinsame Gespräch wichtig seien. Mit einem abwechslungsreichen Programm wurden die Besucher auf die Adventszeit eingestimmt. Dorina Sunderarajah führte herzerfrischend durch das Programm. Das Gedicht „Wenn es draußen stürmt und trübe ist“ wurde von den Geschwistern Christin und Jason Bertsche vorgetragen. Herr Pfarrer Maier verband mit seinem Grußwort auch einige Gedanken zum Advent und zum bevorstehenden Weihnachtsfest.

Emilia und Julia Laner zeigten ihr musikalisches Können bei den Instrumentalvorträgen „Rudolph the red nose reindeer“ und „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“. Lea Aberle und Alina Bub erzählten in ihrer Adventsgeschichte „Eine besondere Weihnachtsfreude“ vom kleinen Kobold Gwendolin und machten damit deutlich, wie wichtig es ist, die kleinen Dinge des Lebens zu schätzen. Zudem erzählte Emilie Laner eine nachdenkliche Geschichte von der „Kerze“ die nicht brennen wollte.

Zwischen den einzelnen Vorträgen wurden gemeinsam Advents- und Weihnachtslieder gesungen, die durch Anton Nowak am Keyboard begleitet wurden. Der 10-jährige Ministrant spielt auch Orgel und hat mit einer Soloeinlage erfreut. Selbstgebasteltes aus Holz (Nistkästen, Insektenhotel, Sterne und Schneidebretter) und selbstgebastelte Karten wurden zudem im Rahmen der Adventsfeier in der Pfarrscheuer zum Kauf angeboten. Der Erlös der Veranstaltung geht zu Teilen an das Bildungsprojekt in Segundo Montes in El Salvador, wo Jugendliche unterstützt werden.

Zum Schluss verabschiedeten sich die Mitwirkenden mit dem Lied „Wir wünschen Euch frohe Weihnacht“ in deutscher und englischer Version.