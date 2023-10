Action-Tag bei der Feuerwehr in Bubsheim

Am vergangenen Samstagnachmittag öffnete die Feuerwehr Bubsheim ihre Tore für die Gemeinde und lud zu einem informativen und unterhaltsamen Fest ein. Hunderte neugierige Mitbürgerinnen und Mitbürger folgten dieser Einladung. Bereits zu Beginn des Festes wurden die Gäste herzlich dazu eingeladen, bei Kaffee und Kuchen zu verweilen. Zudem standen mehrere Vorführungen auf dem Programm, welche die Besucher in ihren Bann zogen.

Eine beeindruckende Vorführung wurde von der Einsatzabteilung geboten, als sie einen Löschangriff mit Personenrettung demonstrierten. Die Einsatzkräfte retteten mehrere verletzte Personen aus dem brennenden Übungsobjekt, sowohl über eine Steckleiter vom Dach als auch mit Atemschutz aus dem Gebäude. Die geretteten Personen wurden anschließend an die DRK-Ortsgruppe übergeben, welche ebenfalls an der Übung mitwirkte.

Ein weiteres Highlight des Nachmittags war die Vorführung der Feuerwehrdrohne, welche von der Feuerwehr Gosheim präsentiert wurde. Die vorgeführte Feuerwehrdrohne bietet der Feuerwehr eine Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten. Mit ihrer Wärmebildkamera kann sie gefährdete Personen und Tiere an schwer einsehbaren Orten lokalisieren sowie Glutnester und Brandherde aufspüren. Die Drohne ermöglicht eine bessere Einsatzplanung und -koordination, bietet eine Vogelperspektive für optimierte Taktiken und liefert Echtzeitbilder zur schnelleren Lagebeurteilung. Zusätzlich dient sie der Visualisierung der Einsatzstelle sowie der Dokumentation von Unfällen. Die Gäste zeigten großes Interesse an den vielfältigen Einsatzmöglichkeiten dieser modernen Technologie.

Nicht nur die Erwachsenen kamen auf ihre Kosten. Für die zahlreichen Kinder gab es Geschicklichkeitsspiele und die aufregende Gelegenheit, eine Fahrt mit dem Löschfahrzeug zu unternehmen. Diese Aktivitäten sorgten für strahlende Kinderaugen und weckten das Interesse für die Arbeit der Feuerwehr von klein auf. Diese Interaktion mit den Kindern ist ein wichtiger Teil der Öffentlichkeitsarbeit in der Feuerwehr Bubsheim.

Insgesamt war das Feuerwehrfest in Bubsheim ein großer Erfolg. Die Begeisterung und das Interesse der Gemeinde waren spürbar. Die Feuerwehr Bubsheim möchte sich herzlich bei allen Besuchern für ihr Interesse bedanken. Ein großer Dank geht auch an die Feuerwehrkameraden, die DRK-Ortsgruppe, die Feuerwehr Gosheim sowie allen freiwilligen Helfer.