Abschiedsfest der Großen im KiGa St. Franziskus

Das ganze Jahr über haben die Kinder des Kindergartens St. Franziskus den Hasen Felix bei seinen Besuchen in verschiedene Länder begleitet.

So auch beim Abschiedsfest der Vorschüler. Schon zu Beginn wurden die Besucher mit wehenden Fähnchen aus den unterschiedlichsten Ländern begrüßt und beim ersten Tanz wurde gleich festgestellt, dass wir alle auf dem gleichen Erdball leben.

Felix und seine Freundin Sophie, gespielt von David Neumann und Leonie Bertelmann, nahmen die Zuschauer mit auf ihre Reise. Diesmal waren die beiden mit dem Flugzeug unterwegs. Den ersten Stopp machten sie in Russland und bestaunten die Tänzerinnen und Tänzer bei dem flotten Lied der Kalinka. Danach landeten sie in Indien, wo Felix und Sophie den meditativen Tanz der Inder bewundern konnten. Kaum in Afrika angekommen, wurden sie von den trommelnden Ureinwohnern begrüßt. Ihre rhythmischen Bewegungen mit Rasseln und Trommeln luden zum Mitmachen ein. Bevor es nach Hause ging, besuchten die beiden noch die Türkei. In beeindruckenden Kostümen wurde auch hier das Tanzbein geschwungen. Als zum Abschluss noch einmal alle Akteure auf die Bühne kamen, stellten sie in einem Lied fest, dass es nach den spannenden Reisen in andere Länder doch sehr schön ist, wieder zu Hause bei seiner Familie und zu seinen Freunden sein.

Bevor es zum gemütlichen Teil mit Kuchen und Kaffee überging, überreichten die Elternbeiräte Lena Neumann und Helena Rybaltschenko im Namen aller Vorschüler ein tolles Abschiedsgeschenk an den Kindergarten. Es gab eine Kinderküche für das bestehende Gartenhäuschen und einen neuen Bollerwagen für Spaziergänge und Ausflüge.