Abschied und Dankbarkeit

Im Juli endete für drei Lehrkräfte der Fritz–Erler–Schule ein bedeutendes Kapitel — nach jahrzehntelanger Hingabe und Engagement wurden Alice Engelhardt, Reiner Oesterle sowie Sonja Schweighardt an der Fritz–Erler–Schule in den Ruhestand verabschiedet. Mit ihrem Wirken prägten diese Lehrkräfte in der Region bei tausenden jungen Menschen deren Bildungsbiographie mit.

Im Rahmen einer Feierstunde verabschiedete Schulleiter Rainer Leuthner die Lehrkräfte und würdigte deren Engagement für die Schule und sprach ihnen Dank und Anerkennung für ihre geleistete Arbeit aus.

Alice Engelhardt wechselte im Jahr 2000 an die Fritz–Erler–Schule und setzte sich unter anderem jahrelang als Beauftragte für Chancengleichheit für die Belange der Kolleginnen und Kollegen ein. 2016 übernahm sie Leitung der Berufsfachschule sowie des Berufskollegs. Ein besonderer Meilenstein ihrer beruflichen Laufbahn nahm der Aufbau und die Entwicklung der Pflegeschule in der neuen generalistischen Form im Jahr 2019 ein, deren Leitung sie ebenfalls innehatte. Mit viel Herz und Engagement kümmerte sie sich insbesondere um die Förderung zahlreicher Jugendlicher an der Fritz–Erler–Schule und ermöglichte diesen einen Zugang zu höheren Bildungsabschlüssen und ins Berufsleben.

Reiner Oesterle, der seit dem Jahr 2000 an der Schule unterrichtete, teilte seine Begeisterung für den Sport mit seinen Schülerinnen und Schülern und vermittelte lebensnah die Inhalte seines Fachs Betriebswirtschaftslehre und bereitete so unzählige junge Menschen auf ihre berufliche Zukunft im kaufmännischen Bereich vor. Mehrere Jahre hatte er auch die Funktion des Stundenplaners inne.

Nach einem Wechsel aus Rottweil trat Sonja Schweighardt 2011 ihren Dienst an der Fritz–Erler–Schule an und widmete sich mit Hingabe ihren Fächern Deutsch und Geschichte und trug so zur Wissensvermittlung sowie zur charakterlichen Entwicklung zahlreicher Schülerinnen und Schüler bei.

Das gesamte Kollegium der Fritz–Erler–Schule würdigte die Hingabe, die Zeit und auch den Einsatz der drei Lehrkräfte für ihren bedeutenden Beitrag für die Bildung und die Gesellschaft und verabschiedete die Kolleginnen und den Kollegen im Plenum mit dem Lied „Applaus, Applaus“ der Sportfreunde Stiller in den Ruhestand.