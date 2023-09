Abenteuer Nachtwanderung mit den Grünen ins Grüne

Zum 21.sten Mal ging es im Kinderferienprogramm wieder auf in die Nacht. 21 Kinder nahmen an der von den Grünen organisierten Nachtwanderung teil. Es war fast eine tropische Nacht Nach einem Kennenlernspiel startete langsam die Dunkelheit. Meistens blieben die Taschenlampen aus, weil man ohne sie viel besser und weiter sehen konnte. Bei einem Zwischenstopp standen die Kinder vor der Aufgabe, aus Naturmaterialien etwas Hohes zu bauen. Bewundernswert war hier die Kreativität der Waldkünstler. Mucksmäuschenstill, auf einem Baumstamm sitzend, lauschten die Kinder bei vollkommener Dunkelheit den gruseligen Geschichten von Hermann Polzer. Allein oder zu zweit galt es dann eine Mutprobe zu bewältigen und eine längere Strecke nach Möglichkeit ohne Taschenlampennutzung zu laufen. Die Kinder zeigten alle ihr mutiges Herz und machten sich dann, inzwischen hungrig und durstig, auf den Weg zum Grillplatz am Freibad. Hier konnten Stockbrote gebacken und das Erlebte verarbeitet werden. Annette Reif und Manuel Vogel vom Ortsvorstand der Grünen sowie alle anderen Mitwirkenden wurden mit Beifall am Feuer verabschiedet und die Kinder konnten wieder der Obhut der Eltern übergeben werden.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.