Verrückt nach ABBA waren wohl alle Besucher im ausverkauften Kulturhaus am Samstagabend. Der Funke sprang schon beim ersten Titel über.

Einzigartige Songs. Einzigartige Kostüme. Generationenübergreifendes Discofeeling im Kulturhaus im Bürgerpark. Keiner kommt an den Evergreens vorbei ‐ Dancing Queen, Waterloo, Thank you for the music sind nach wie vor Dauerbrenner im Radio. Der ABBA-Zauber ist ungebrochen.

ABBAmaniac ‐ Verrückt nach ABBA, die Tribute Show brachte diesen Zauber LIVE zurück ins Kulturhaus. Die Band, bestehend aus vier Musikern und zwei Sängerinnen ließ ABBA mit ihren Hits und der dazugehörigen Show wieder aufleben. Detailgetreu und in musikalischer Studioqualität. Originale Kostüme, Glitzer, Glamour und eine fantastische Lichtshow brachten das ABBA-Feeling zurück.

Es hielt niemand auf den Sitzen und kein Tanzschuh blieb unbewegt! Alle Evergreens waren zu hören: mit den ABBA-Superhits wie „Mamma Mia“, „Chiquitita“, „Thank you for the music“, „Waterloo“, „So long“, „Super Trouper“, „Dancing Queen“, „Voulez Vous“ oder „Does your Mother know“ ließ ABBAmaniac ‐ Verrückt nach ABBA, die Tribute Show die ABBA-Glitzerwelt auf Plateauschuhen wieder auferstehen.

Kaum jemand hielt es auf den Sitzen, es wurde mitgesungen und getanzt, bei „I have a Dream“ Knicklichter entzündet, bei „Money Money“ regnete es Dollarscheine. Die Band, bestehend aus Horst Fausel (Benny), Werner Schuler (Björn), Sängerin Jenny Hirt (Frida/Agneta), Sängerin Madeline Fausel (Agneta/Frida), Thomas Villing (Schlagzeug) und Thomas Diefenbacher (Bass), schafften es mit dem lupenreinen, frischen und peppigen ABBA-Sound das Publikum zu begeistern.

Nach drei Stunden Show und nach mehreren Zugaben wurden die restlos begeisterten Besucher mit dem Song „The Way old friends do“ in die Nacht entlassen.