75er Jahrgangsausflug nach Stuttgart

Bestens gelaunte 48 Jahrgänger 1948‐49 Trossingen-Schura mit Anhang versammelten sich am Stadion zum 75er-Ausflug nach Stuttgart. In Stuttgart stand zunächst die „Besteigung“ des Fernsehturms auf dem Programm. Dort wartete auf die Teilnehmer ein leckeres Weißwurst-Essen mit Brezeln. Nach anfänglich dunstiger Witterung kam dann doch noch die Sonne heraus, und man genoss den schönen Ausblick auf die Stadt.

Jahrgänger Jürgen Wössner, der seit 1974 in Stuttgart lebt, war anschließend der Reiseleiter bei der Stadtrundfahrt mit dem Bus. Ab Karlsplatz ging es mit ihm auf einen Rundgang in die Innenstadt und der Calwer Passage. Es blieb dann noch genügend Zeit für eigene Unternehmungen in der Stadt wie einen Besuch der Markthalle. Den Abschluss machte die Gruppe im Nesenbach Brauhaus neben der Markthalle. Vorstand Axel Raith ließ in einem heiteren Rückblick die vielen Aktivitäten der letzten 40 Jahre Revue passieren, der so manchen Lacher auslöste. Alle waren sich einig: das war ein schöner Ausflug.