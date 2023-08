70 Jahre Jugend– und Bildungsarbeit im Volksbund

25 Jugendliche aus zehn Nationen waren in diesem Sommer zu Gast in Villingen–Schwenningen. Vom 8. bis 22. August fand die internationale Jugendbegegnung des Volksbunds Deutsche Kriegsgräberfürsorge, Landesverband Baden–Württemberg, statt. Die Teilnehmenden aus Polen, Bulgarien, Italien, Ungarn, Deutschland, Rumänien, Frankreich, Kasachstan und der Türkei arbeiteten an den Gräbern der Kriegstoten des letzten Jahrhunderts, um diese als Mahnmale für den Frieden zu erhalten und ein Zeichen zu setzen. Während der zwei Wochen arbeiteten die Jugendlichen an den Gräbern der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft auf dem Waldfriedhof in Schwenningen und dem Friedhof im Bürgerpark in Tuttlingen. Dabei setzten sie sich mit dem Schicksal der Kriegstoten des Ersten und Zweiten Weltkrieges auseinander. Durch ihr persönliches Engagement leisteten die Teilnehmenden einen wichtigen Beitrag gegen das Vergessen und für ein friedliches Miteinander in Europa. Das internationale Projekt stand ganz im Zeichen der Begegnung. Bei einem „Nationenabend“ stellten die Teilnehmenden einander ihre Länder und ihre Kultur aus ihrer ganz persönlichen Perspektive vor. In der gemeinsamen Freizeit und der Zeit in der Gruppe lernten sie die kulturelle Vielfalt Europas kennen. Auf dem Freizeitprogramm standen Exkursionen zum Europaparlament nach Straßburg, Konstanz und Überlingen, in den Schwarzwald und nach Tübingen. Gemeinsam haben die jungen Menschen den Sommer bei Gruppenaktivitäten in der internationalen Gemeinschaft genossen.

Am 19. August um 11 Uhr fand die Abschlussveranstaltung im Kulturhaus im Bürgerpark in Tuttlingen statt. Es war gleichzeitig eine Jubiläumsveranstaltung zu 70 Jahren Jugendarbeit im Volksbund. Was vor 70 Jahren als „Jugendlager“ im belgischen Lommel begann, ist heute eine Kernaufgabe des Volksbundes. In den jährlich stattfindenden Workcamps und Jugendbegegnungen, den vier Jugendbegegnungs– und Bildungsstätten in Deutschland und im europäischen Ausland sowie in der schulische Bildungsarbeit wird die Auseinandersetzung junger Menschen mit den Folgen der Kriege des letzten Jahrhunderts gefördert. Der Vorsitzende des Volksbund Landesverbandes, Guido Wolf MdL, betonte in seiner Rede, dass der Blick in die Vergangenheit auch das Bewusstsein für die Bedeutung von Frieden, Demokratie und Menschenrechten in der aktuellen Zeit schärfe.