60er-Ausflug der Denkinger-Jahrgänger-1963

Gut gelaunt starteten 30 Jahrgänger mit Partner, zum zweitägigen 60er-Ausflug. Die Reise ging durchs Höllental ins Himmelreich und dann weiter nach Freiburg. Dort gönnte man sich zur Mittagspause am Freiburger Münsterplatz die legendäre Rote-Wurst. Danach stand die Weinprobe in Oberkirch auf dem Programm. Unser Wein-Guide verstand es, nach entsprechenden Weinproben die Teilnehmer zu größeren Bestellungen zu „aktivieren“. In den nächsten Tagen wird ein Sondertransport mit Weinzustellungen in Denkingen unterwegs sein.

Den Abend verbrachte man im 4-Sterne-Hotel in Achern, den Jo Burkert mit Gitarre und Gesang zu einem Festabend verwandelte. Kultur durfte auch am zweiten Tag nicht fehlen. So ging es am Sonntagmorgen, nach Straßburg zur Schiffrundfahrt auf der Jll und zur Besichtigung des Straßburger Münster. Nach dem Rundgang durch die Altstadt ging es weiter in das historische Riquewihr. Altersgerecht fuhren wir mit der „Petit Train“ durch die Weinberge, bevor es zur Auskehr auf die Hütte Klippeneck zurück ging.

Dort endete nach einem super Essen unser 60er-Ausflug mit vielen Eindrücken, guter Unterhaltung, besonders um Alfred H., und einer tollen Gemeinschaft des spitzen Jahrgang 1963.