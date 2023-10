50er-Fest in Denkingen

Bei strahlendem Sonnenschein feierten in Denkingen die Jubilare der Jahrgänge 1973, 1963, 1953 und 1933 am 7. Oktober das traditionelle 50er-Fest. Beinahe 80 Gäste sind der Einladung des Jahrgangs 1973 gefolgt und haben ausgiebig zusammen gefeiert.

Mit einem Sektempfang bei schönstem Sonnenschein vor der Festhalle startete das Fest bei bester Laune. Es gab ausgiebig Gelegenheit zum Gespräch und Austausch von vielen Erinnerungen zwischen den Gästen, die aus Denkingen und der näheren Umgebung zusammengekommen waren. Selbst ein 90er-Jubilar aus der Nähe von Ludwigsburg ließ es sich nicht nehmen, an diesem traditionellen Fest teilzunehmen.

Im Anschluss an den Fototermin folgte die abendliche Feier in der Festhalle, die mit einem gemeinsamen Festessen begann. Im Namen des Jahrgangs 1973 hielt Marion Fetzer die Festansprache und schaute in einem Rückblick auf die Ereignisse der letzten 90 Jahre zurück. Ausgeschmückt war die Rede mit vielen interessanten Bildern aus der Zeitgeschichte, aber auch mit Gruppenbildern aus der vergangenen Kindergarten- und Schulzeit, bei denen über den einen oder anderen Jahrgänger gerätselt oder geschmunzelt wurde. Anschließend wurde gefeiert, geplaudert und getanzt bis in die späten Nachtstunden.

Die 1973er-Jahrgänger Joachim Hirner, Thomas Greiling, Melanie Koch, Alexandra Hörmle, Joachim Stegbauer, Marion Fetzer, Corinna Kiefer, Andreas Merkle, Alexandra Frech, Uwe Kopf, Nicole Grupp-Seitz, Holger Simon und Andrea Dreher waren mit allen Gästen übereinstimmend der Meinung, dass dies ein rundum gelungenes und schönes Fest war.