50er–Fest in Deilingen

Bestes Festtagswetter hatte der Deilinger Jahrgang 1973 bei der Feier des traditionellen 50er–Festes am 3. Juni 2023.

Nach dem gemeinsamen Gottesdienst der Jubilare der Jahrgänge 1943, 1953, 1963 und 1973, der von Pfarrer Stephan zelebriert und vom Hand–Harmonika Club Deilingen–Delkhofen feierlich umrahmt wurde, konnte beim Sektempfang auf dem Kirchplatz bei einem Plausch bereits die ein oder andere Anekdote ausgetauscht werden.

Im Anschluss an den traditionellen Fototermin ging es für alle Jubilare weiter zur abendlichen Feier. Im Namen des Organisationsjahrgangs 73 hielt Felix Schweizer die Festansprache und nachdem Herr Bürgermeister Ragg in seinem Grußwort auf die Ereignisse aus dem Jahr 73 zurückgeblickt hatte, konnte das reichhaltige Buffet eröffnet werden.

Mit der Band „Dia zwoa und nommol zwoa“ wurde gefeiert und getanzt bis in die späten Nachtstunden. Der Jahrgang 1973 war sich am Ende des Tages einig, dass sie sehr glücklich darüber sind, dass sie dieses Fest mit den anderen Jubilaren feiern durften, um in der Lebensmitte dankbar zurückschauen zu können.