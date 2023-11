50 Jahre Motorradclub Tuttlingen

Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums des Motorradclubs Tuttlingen waren alle Mitglieder zum Festakt auf den Berggasthof auf den Witthoh eingeladen. Der Vorsitzende Manfred Hintermeister ging bei seiner Begrüßung und Ansprache auf den Anfang des Vereins ein. Im Jahre 1973 fand sich eine Gruppe junger Motorradfahrer zusammen, um einen Verein zu gründen. Die erste Zusammenkunft fand im Gasthaus Hirschen statt, um verschiedene Regularien festzulegen. Die offizielle Clubgründung fand dann im Bahnhofshotel Tuttlingen statt. Es wurde eine Satzung beschlossen und im Vereinsregister eingetragen. Im Jahr der Vereinsgründung wurde auch das erste internationale Motorradtreffen auf dem Rußberg veranstaltet. 33 weitere wurden durchgeführt. Es wurden in jedem Jahr Ausfahrten organisiert und eine Clubmeisterschaft durchgeführt. Nikolausfeiern, Weihnachtsfeiern, Sicherheitstrainings, Radtouren, Grillfeste und ein jährlicher Clubausflug standen jeweils auf dem Programm. Auch wurden an Zielfahrten bei anderen Motorradclubs teilgenommen und viele Pokale errungen. Seit über dreißig Jahren findet ein wöchentlicher Stammtisch in der Rose auf Rußberg statt, zu dem auch Gäste herzlich willkommen sind. Besonders sind die fünf große Motorradausstellungen in der Tuttlinger Festhalle zu erwähnen, die großen Anklang fanden. Von den Gründungsmitgliedern sind heute noch fünf aktiv im Verein tätig und gehen ihrem Hobby nach.

Das Rahmenprogramm bei der Festveranstaltung konnte sich sehen lassen. Ein international bekannter Jongleur und Zauberer entzückte das Publikum. Es folgte ein leckeres Büfett, von dem alle begeistert waren. Ein Bildpräsentation, zusammengestellt von unserem Mitglied Gerd Schmidt, weckte viele Erinnerungen an gemeinsam verbrachte Stunden. Es wurde noch bis zu später Stunde gefeiert und alle waren der Meinung, das war ein schönes, unterhaltsames und würdiges 50er-Fest.