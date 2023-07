Im Rahmen der Feierlichkeiten „50 Jahre Gesamtgemeinde Neuhausen ob Eck“ gastierte das Comedy–Duo „Die Kächeles“ mit „Schwoba on fire“ in der Homburghalle in Neuhausen ob Eck. Der Schwäbische Albverein Ortsgruppe Neuhausen hatte die Organisation, Durchführung und Bewirtung übernommen.

Über 200 Besucher sahen ein kurzweiliges humorvolles schwäbische Kunstwerk, das Ute Landenberger als Käthe und Michael Willkommen als Karl–Eugen präsentierten.

Käthe begann mit einer Soloeinlage Seitenhiebe über die Männer, insbesondere ihrem „Dickerchen“ Karl–Eugen, auszuteilen. Die Gartenarbeit und der Wunsch nach einem Gartenhaus und einem Mediterranen Garten mit Rosenbogen wurden für die beiden zu einem Schlagabtausch zwischen den Geschlechtern. Karl–Eugen gab nach außen hin der Mann, der in der Ehe die Hosen anhat, aber auf den zweiten Blick betrachtet, sagt Käthe, wo es lang geht. Der zwischeneheliche Irrsinn ging auch auf dem Sportplatz weiter und endete schließlich im Kino, wo mit akrobatischen Verrenkungen die Plätze auf eine bessere Sicht getauscht wurden. Karl–Eugen ließ sich nicht lumpen, um auch über das weibliche Geschlecht zu lästern und mit krachenden Kalauern zu glänzen. Die Wechseljahre der Frau bedeute, dass sie von gutmütig zu bösartig wechsle.

Und so entwickelte sich ein Kampf der Geschlechter, die beim Publikum das Zwerchfell strapazierte und mit Zustimmung oder Kopfschütteln begleitet wurde. Und nach der Zugabe, die wie eingangs mit langanhaltendem Beifall begleitet wurde, konnte sich niemand dem Charme und dem Witz der Kächeles entziehen.