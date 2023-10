4fun Accustic Trio im Kulturhaus im Bürgerpark

Egal welche Stilrichtung, ob Eigenkompositionen oder bekannte Klassiker des Jazz, mal langsam, mal bewegt: es war alles Wohlfühlmusik, die das 4fun AccousticTrio am Sonntagabend spielte. Sie verleitete zum Träumen, passend zum angekündigten Traumtrio in der Besetzung Marco Schorer mit Flöte, Saxophon und Vocals, Alexander Kupferschmid an der Gitarre und Api Ketterl am Bass.

Die in Tuttlingen bestens bekannten Musiker unterhielten das Publikum nicht nur mit ihren Instrumenten, sondern auch mit Hintergrundinformationen zu den einzelnen Stücken. Beispielsweise bei „Tangerine“, wo die Frage im Raum stand, ob wirklich die Frucht, also eine einfache Mandarine, gemeint sei oder ob es sich nicht doch eher um die Beschreibung eines weiblichen Wesens handele. Beim Stück „Cocktails“ fehlte in der intimen Lounge-Atmosphäre des Kulturhauses tatsächlich nur noch das passende Mixgetränk, gerührt oder geschüttelt. Das beeinträchtige aber in keinster Weise den Genuss dieser Eigenkomposition der Künstler. „Only the best“ war nicht nur der Titel eines Auftragswerks, sondern genau das Motto des Abends.

Das harmonische Zusammenspiel des Trios verführte das Publikum zum Füßewippen, einvernehmlich mit dem Kopf nicken oder einfach mit geschlossenen Augen im Glückshimmel der Klänge schweben. Angesichts der bevorstehenden trüben Jahreszeit hoffte bei „Blue Skies“ jeder inniglich, dass dieser Wunsch in Erfüllung gehen möge. Sowohl im gelungenen Finale, einem Crossover von Jazz und Klassik, als auch beim Tango in der Zugabe brillierte Marco Schorer mit seinem quirligen Spiel an der Querflöte.