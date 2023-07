43. Fußball–Laienturnier ist wieder einmal ein voller Erfolg

Perfekte Vorbereitung und bestes Kaiserwetter waren die Garanten für ein überaus erfolgreiches Laienturnier–Wochenende in Dürbheim.

Bereits am Freitag, 7. Juli, traten insgesamt 30 Mannschaften beim Elfmeter–Turnier an, welches die „Sportfreunde Promilla“ gewinnen konnten. Sie bezwangen im Finale die „Bottler“. Bei der anschließenden Rocknacht mit der Band „White Eagle“ feierten zahlreiche Besucher ausgelassen, bevor es dann am Samstag mit den Turnierspielen los ging. Insgesamt standen sich in diesem Jahr zwölf Teams gegenüber, die an zwei Turniertagen in spannenden Spielen um den Titel des Dorfmeisters spielten.

Mit viel Einsatz und Elan kämpften sich „Dänisch Dynamite 1“, „OneLastDance“, „FC Arroganz“ und „AH Stetten 1“ ins Halbfinale. In der Gluthitze von Dürbheim schenkten sich die Mannschaften nichts und am Ende setzten sich „OneLastDance“ und „AH Stetten 1“ durch. In einem an Spannung nicht zu überbietenden Finale gelang der „AH Stetten 1“ erst kurz vor Schluss der Lucky Punch zum 2:1 und somit heißt der alte und neue Dorfmeister „AH Stetten 1“. Platz 3 gewann der „FC Arroganz“, welcher im Neunmeter–Schießen „Dänisch Dynamite 1“ bezwang.

Für kurzweilige Unterhaltung neben den Turnierspielen sorgten die Einlagespiele der Bambini– und F–Jugend, sowie die Tanzeinlagen der „Little Daisies“ und „Let’s Move it“. Abgerundet wurde das sportliche Wochenende am Montag mit dem traditionellen Handwerkervesper und drei Jugendspielen. Die C–Jugend der SGM Dürbheim/Heuberg gewann 4:3 gegen die JFV Oberes Donautal, die B–Jugend spielte unentschieden gegen den SV Wurmlingen und auch die A–Jugend der SGM Dürbheim/Heuberg spielte unentschieden gegen die SGM Gosheim/Wehingen.