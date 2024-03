Ehrungen, Wechsel in der Vorstandschaft und eine Tombola erlebte die große Zahl der anwesenden Mitglieder bei der 41. Generalversammlung des Obst- und Gartenbauvereins im mit Blumen geschmückten Nebenzimmer des Züchterheims. Lobende Worte gab es vom Bürgermeister Fabian Biselli als auch vom Vertreter des Kreisverbandes Tuttlingen Dietmar Häußler für die gesamte Mannschaft des OGV.

Vorsitzende Angelika Heinz trug einen Abriss der Aktivitäten des 226 Mitglieder zählenden Vereins im vergangenen Jahr vor. Die Baumschnittaktionen auf der Gemarkung Denkingen, insbesondere am Obstbaumlehrpfad und ein gut besuchter Schnittkurs mit dem Kreisvorsitzenden Hans Weber sowie ein informativer Schnittkurs für Frauen waren die wichtigsten Arbeiten. Das „Gärtnern mit Kinder“ zusammen mit dem Kreisverband stand ganz auf der Schiene der Jugendarbeit. Bei der Lehrfahrt für die Mitglieder nach Bad Waldsee war man auch mit dem Mostzügle unterwegs, während das traditionelle Blütenfest wieder viele Gäste anlockte.

Doch mache der Klimawandel es für die Obstbauern und Kleingärtnern wirklich nicht einfach, zitierte die Vorsitzende. Das Frühjahr war kalt und regnerisch, so dass die gesamte Obsternte sehr mager ausfiel, was zu einer traurigen Mostsaison führte. Es konnte nur an einem Tag gemostet werden. 1 580 Liter Saft war das Ergebnis.

Schriftführer Willi Klein ergänzte in seinem detaillierten Bericht die Ausführungen. Da der Verein einige Investitionen für die Moste und den Baumschnitt getätigt hat, musste Kassier Jochen Auer in seinem letzten Bericht von einem größeren Minus berichten. Die Mitglieder zeigten sich indessen zufrieden mit den Vereinsfinanzen. Der scheidende Kassier gab noch einen kurzen Rückblick über seine 16 jährige Kassierstätigkeit. Während dieser Zeit habe der Verein tatsächlich 88 928 € für Investitionen ausgegeben.

Die von Bürgermeister Fabian Biselli eingeleitete Entlastung der Vorstandschaft wurde einstimmig gewährt.

In den Wahlen wurden der zweite Vorsitzende Martin Nebenführ und die Beisitzer Markus Fetzer und Alois Groß in ihren Ämtern bestätigt Neu hinzu kam Kim Zizmann.

Da sich Kassier Jochen Auer nicht mehr zur Wahl stellte, übernahm Regina Ilg das Amt. Jochen Auer bleibt dem Verein als Kassenprüfer erhalten.

Bei der Tombola gewann jedes Los und die Mitglieder durften die Frühlingsblumen mit nach Hause nehmen .