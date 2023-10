40. Laienschießen beim Schützenverein Dürbheim

Beim diesjährigen Laienschießen des Schützenverein Dürbheim vom 18. bis 20. Oktober beteiligten sich insgesamt 15 Mannschaften und 59 Einzelschützen mit viel Spaß an diesem sportlichen Wettkampf.

In der Disziplin „Luftgewehr Stehend 10m“ wurden die ersten drei Plätze in der Herren-, Damen- und Jugendklasse im Einzelwettbewerb gekrönt. Dabei sind in diesem Jahr die sehr guten Ergebnisse von David Keller und Dominik Brugger in der Herrenklasse, je 153 von 200 möglichen Ringen, Petra Schäfer in der Damenklasse, 135 von 200 möglichen Ringen und Annika Ragg in der Jugendklasse, 128 von 200 möglichen Ringen, hervorzuheben.

Den ersten Platz bei den Herren entschied die bessere letzte Serie zugunsten von David Keller. Zusätzlich fanden in den einzelnen Klassen Mannschaftswettbewerbe statt. Hier gewann in der Männerklasse die Mannschaft Gebrüder Zepf 1 (D. Keller, D. Brugger, S. Fadda, T- Lutter) mit 422 Ringe vor Musikverein Herren (H. Wild, G. Butsch, H. Mesle, M. Mattes) mit 374 Ringen und Gebrüder Zepf 2 (C. Zepf, M. Lutter, T. Zepf, S. Schreider) mit 363 Ringen.

Bei der Damenklasse die Mannschaft 4 Schpontane (P. Schäfer, T. Penczerzinski, G. Faude, K. Flaig) mit 348 Ringen vor Gimbel Clan Damen (S. Gimbel, S. Gimbel, A. Gimbel, E. Gimbel) mit 330 Ringen und Musikverein Damen (R. Müller, C. Meder, C. Brugger, I. Hug) mit 275 Ringen.

Ebenfalls konnten die Schützinnen und Schützen eine Ehrenscheibe durch den Schuss mit dem Kleinkaliber-Gewehr gewinnen, hier platzierte in diesem Jahr Ron Rettenmaier den besten Treffer.

Der Schützenverein Dürbheim bedankt sich bei allen Laienschützen für die sehr rege Teilnahme in diesem Jahr und freut sich nächstes Jahr wieder so viele und so engagierte Schützen beim Laienschießen begrüßen zu dürfen.