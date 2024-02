350 Musiker/innen trafen sich in Kolbingen zur Tagung

Bis auf den letzten Platz war die Festhalle in Kolbingen (Kreis Tuttlingen) am Sonntag, 26.Februar, besetzt. 350 Musikerinnen und Musiker aus den Kreisen Rottweil und Tuttlingen kamen zusammen zur Kreisverbandshaupttagung .

Für den bisherigen Vorsitzenden Ottmar Warmbrunn, welcher seit 2013 die Geschicke des Verbandes führt, war dies die letzte Versammlung, die er führte. Er wird in der kommenden Versammlung im Jahre 2025 sein Amt an seine Nachfolgerin Dr. Lisa Locher vom Kreisverband Tuttlingen abgeben. Sie stellte sich kurz in der Versammlung vor.

Warmbrunn berichtete von einem ereignisreichen Jahr 2023 . So konnte der Kreisverband die Landesvorstandsitzung in Rottweil organisieren. Das Verbandsmusikfest in Hochmössingen war ein voller Erfolg. „Hier wurde tolle Blasmusik pur dargeboten“ stelle Ottmar Warmbrunn fest.

Auch die Vorstandschaft war in 2023 stark gefordert. So wurden von Oktober 2023 bis Ende 2023 54 Ehrungen in beiden Kreisen vorgenommen. Im Ausbildungszentrum „ABZ“ in Spaichingen sorgen sich zwei Angestellte auf der Geschäftsstelle für den laufenden reibungslosen Ablauf der Tagesgeschäfte. Ein Hausmeister sorgt für Sauberkeit und Ordnung in den Gebäuden.

Doch was wäre ein Verband ohne Nachwuchs für die Zukunft. Hierfür sorgt das Kreisjugendblasorchester KVJBO . Das Orchester entwickelt sich hervorragend und es wird ihm der Nährboden gegeben um sich zu entwickeln. Die Musikerinnen und Musiker sind voll in der Probephase für das Konzert am 17.März 2024 im Konzerthaus in Trossingen. An diesem Nachmittag wird vor dem Konzert in einer kleineren Feier das 50-jährige Jubiläum des Kreisverbandes Rottweil-Tuttlingen gefeiert.

Mit dem Dachverband des Blasmusikerverbandes Baden-Württemberg besteht eine sehr gute Zusammenarbeit. Am 6.April wird ein Verbandstag zum Thema Versicherung, GEMA, Dirigentenweiterbildung und für die Bläserjugend das Thema Kinderschutzgesetz durchgeführt. Von 23.Mai bis 26.Mai 2025 findet das Kreismusikfest in Dürbheim (Kreis Tuttlingen ) statt. .Die Kreisversammlung 2025 findet am 16.März 2025 in Böhringen (Kreis Rottweil) statt.Im Laufenden Jahr soll auch eine neue Homepage angeschafft werden.