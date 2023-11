31 Jubilare beim TV Wurmlingen geehrt

Die Sportgala des Turnvereins Wurmlingen hat kürzlich an einem Samstag in der Schlosshalle den würdigen Rahmen für die Ehrung von langjährigen Mitgliedern geboten. Die gereimte Laudatio hielten die Vorstandsmitglieder Stefanie Burr und Michael Beha. Für insgesamt 1185 Jahre Vereinstreue zeichneten sie 31 Jubilare aus. Die Verteilung der Geschenke übernahm wie gewohnt Heide Marx.

Die Jubilare seien die „wahren Champions“ im Verein, hieß es in der Lobrede, denn sie hätten Durchhaltevermögen bewiesen und seien „mit Herz und Seele und großer Leidenschaft“ dabei ‐ nicht nur beim Sport, sondern auch in Ämtern, Funktionen und bei Arbeitseinsätzen. „Kaum kann man Laufen, da geht’s in Verein, das darf gerne auch der TV Wurmlingen sein“, war gereimt worden. Und dies galt dann meist lebenslang. Denn herausragend und mit ganz persönlichen Anmerkungen war vor allem der Dank für sechs oder sieben Jahrzehnte.

Für 70 Jahre war Karl Schmid und Franz Kupferschmid gedankt worden. Dazu ging die Auszeichnung für 60 Jahre an Alfred Hirt.

Weitere Jubilare ‐ 50 Jahre: Heide Marx, Brigitte Müller, Manfred Müller, Barbara Ribler, Thomas Wolf und Karl Zepf.

40 Jahre: Roswitha Endres, Jürgen Gökelmann, Heide Huber, Karin Sauter, Alwine Zepf, Stefan Bacher, Katja Krause und Axel Pohl.

25 Jahre: Daniella Dreher, Elli Knörr, Melanie Volkheimer, Michael Butsch, Anja Bacher, Micha Gruhler, Liselotte Koller, Sabine Lengenfelder, Petra Müller, Dominik Pfeiffer, Mechthild Seeh und Meike Zepf.