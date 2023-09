25 Jahre Oldtimertreffen beim Stadtfest Fridingen

Im Rahmen des diesjährigen Stadtfestes in Fridingen wurde am Stadtfestsamstag das Oldtimertreffen wieder zu einem Erfolg. An der Ausstellung der historischen Fahrzeuge — Traktoren, Automobile und kleine und große Krafträder — sowie den zwei Rundfahrten in und um das Donaustädtchen bei herrlichem Spätsommerwetter nahmen unzählige Fahrzeuge teil. Der Veranstalter zählte im historischen Ortskern annähernd 300 solcher Vehikel und ein Vielfaches an Zuschauern und Liebhabern. Daher waren die Gassen des Donaustädtchens bereits am Samstag um die Mittagszeit rekordverdächtig mit gut gelaunten Stadtfestbesuchern gefüllt. Eröffnet wurde das Oldtimertreffen von Bürgermeister Stefan Waizenegger unter den Klängen des Fridinger Fanfarenzuges.

Das Treffen in Fridingen findet nun schon ein viertel Jahrhundert statt. Erstmals initiiert wurde es vom unlängst verstorbenen Albert Ackermann und nach ihm über lange Zeit von Martin Schnell weiter organisiert. Seither wertet diese Veranstaltung das Stadtfest insgesamt immer wieder sehr auf. Dieses Jahr, im Jahr 2023, war ein Jubiläum fällig: „25 Jahre Oldtimertreffen in Fridingen“. Der gute Besuch der gelungenen Veranstaltungen ist für die Stadtverwaltung und die Organisatoren um Wolfgang Hermann Ansporn, diesen Besuchermagnet auch im Jahr 2024 wieder fest in das Stadtfestprogramm zu integrieren. Das beigefügte Lichtbild zeigt Eindrücke vom gelungenen Oldtimertreffen in Fridingen.