25 Jahre Dekanatsministrantenzeltlager

Traditionell verbrachten wir Ministranten und all unsere Freunde aus dem katholischen Dekanat Tuttlingen–Spaichingen an Pfingsten eine Woche am Schafstall in Mahlstetten.

Dieses besondere Jubiläum durften wir mit rund 50 Kindern und Jugendlichen zwischen 9 und 15 Jahren (fachsprachlich auf dem Zeltlager genannt „Teilis“), sowie 32 Betreuer feiern.

An dieser Stelle möchten wir uns nochmal bei all denjenigen bedanken, die dieses Zeltlager ermöglichen. Ohne das Betreuerteam, ohne die vielen Teilnehmer und ohne das Team des Jugendreferats Tuttlingen wäre dies alles und auch die letzten 25 Jahre nicht möglich.

Eine weitere Tradition in unserem Zeltlager ist der Lagerkick. Hier spielen unsere Teilis gegen unser Betreuerteam Fußball. Die Stimmung hier ist jedes Jahr sehr heiß, denn das Betreuerteam hält den Sieg seit 25 Jahren aufrecht.

Als kleines Dankeschön und zur Feier unseres Jubiläums haben wir uns dieses Jahr für das Betreuerteam etwas ganz Besonderes überlegt: wir ließen personalisierte Trikots anfertigen, mit denen wir dann in den Kampf gegen die Teilis zogen. Diese Trikots konnten wir uns nur durch Unterstützung von Sponsoren anschaffen. Unser Dank gilt der Firma HSSR Technik, Häber Bauelemente — Mirko Häber, Praxis für Physiotherapie Andrea Lang–Schöpf und Gabriele Schrödinger.

Bis nächstes Jahr, wenn es heißt „26 Jahre Dekanatsministrantenzeltlager“ — traditionell gleicher Ort und gleiche Zeit.