25. Festival der Stimmen feiert Jubiläum mit

Wunderschöne Stimmen, tolles Bühnenbild, abwechslungsreiches Programm, stimmungsvolle Szenenbilder … so klangen die Besucherstimmen beim Verlassen des großen Saales der Stadthalle Tuttlingen. In einer besonderen Premiere präsentierte das 25. Festival der Stimmen am 5. November in Tuttlingen die eigens für das Jubiläum geschriebene Musicaloperette „Fluss der Zeiten“.

Der jüngste Solist Christian Klötzke verkörperte überzeugend den jungen Sergej und verzauberte das Publikum mit „Folge deinem Stern“ aus Walt Disneys „Pinocchio“. Melanie Rosen als Sergejs Mutter Olga und Leonardo Lin in der Rolle des Vaters Alexei bildeten gemeinsam mit Christian Klötzke ein Familientrio, das die Höhen und Tiefen des Lebens im einsamen Flusstal der östlichen Karpaten im 19. Jahrhundert durchlebte. Es erklangen Alessandro Scarlattis „Sento nel core“ und „Schließ die Tür“ aus dem Musical Anastasia, ausdrucksvoll gesungen von Melanie Rosen, sowie „Dark Night“ von Mark Bernes in kraftvollem Bassbariton von Leonardo Lin.

Luise Späth als Mallika, die Dienerin und Geliebte von Alexei, verlieh der Handlung eine zusätzliche emotionale Dimension mit ihrer einfühlsamen Mezzosopranstimme. Annette Reichmann begeisterte in der Rolle der Priesterin Lakme mit Bellinis Arie „Ah non credea mirarti“. Die Mezzosopranistin Judith Lang-Rutha als Volja faszinierte das Publikum mit dem Stück „Wo steht’s geschrieben?!“ aus dem Film Yentl. Eva Wunderlich als Mara trug mit dem Solo „The way he makes me feel“ zur emotionalen Vielfalt der Musicaloperette bei. Sandra Frank als Maxim, ein weiterer Dorfbewohner, glänzte mit ihrer Sopranstimme und dem Barockstück „Come again“ von John Dowland.

Später beeindruckte das Ensemble in den von Regina Berner stimmungsvoll arrangierten gemeinsamen Stücken aus dem Musical Anastasia. Die Begleitung am Flügel wurde gekonnt von Constanze Rommel übernommen. Als Gäste bezauberte das Ensemble der Ballettschule Ines Schneider aus Villingen.

Das 25. Festival der Stimmen stand auch im Zeichen des Gedenkens an Regina Berner, der Gründerin des Festivals, die im Juli verstarb. Ihr Engagement wird weitergeführt und das Festival der Stimmen bleibt eine Hommage an ihre Leidenschaft für die Stimmen und die künstlerische Vielfalt.