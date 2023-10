20. Mostfest der Eigenheimer und Gartenfreunde Emmingen-Liptingen

Nach dreijähriger Abstinenz richteten die Eigenheimer und Gartenfreunde in Emmingen ihr 20. Mostfest aus. Der sehr hohe Besucherandrang aus Nah und Fern trug zu einem gelungenen Nachmittag bei sommerlichen Temperaturen bei. In geselliger Runde mit musikalischer Untermalung durch Horst Lörch genossen die Besucher die hergestellten Dünnetten in verschiedenen Variationen sowie den dazu gereichten Most. An der Kaffee- und Kuchenbar konnten sich die Gäste mit allerlei selbst hergestellten Kuchen und Torten verwöhnen lassen.

