20 Jahre VfB Fanclub Primtäler Neufra

Für ihr 20 jähriges Clubbestehen wurde der VfB Fanclub Primtäler Neufra im Gasthaus Rössle in Neufra ausgezeichnet. Als Dank an den Fanclub, erhielt der 1. Vorstand Rainer Mezger den Jubiläumswimpel für 20 jährige Mitgliedschaft aus den Händen vom zuständigen Fanbeauftragten Ralph Klenk. Vor einer stattlichen Mitgliederzahl bedankte sich der 2. Vorstand Heinz Rüdt bei den Gründungsmitglieder mit einem Weinpräsent. Im Verlauf des weiteren Abends konnte der Fanclub mit 54 Mitglieder noch lange über die aktuell sehr erfreuliche Entwicklung in Stuttgart diskutieren.

