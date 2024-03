19 Jugendgruppenleiter*innen ausgebildet

Der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) der Dekanate Balingen und Tuttlingen-Spaichingen schulte 19 Jugendliche als Jugendgruppen- und Freizeitleiter*innen.

19 Jugendliche beschäftigten sich in drei Kursteilen mit unterschiedlichen Themenbereichen wie Spielepädagogik, Kommunikation, Gruppendynamik, Lebenswelten Jugendlicher und dem Schutz von Kindern und Jugendlichen. Die Kursteilnehmer*innen wurden von einem Team erfahrener Ehrenamtlicher aus den beiden Dekanaten in Zusammenarbeit mit der Dekanatsjugendreferentin Jenny Dörner qualifiziert. Die Ausbildung erfolgt entsprechend der Bildungskonzeption der Katholischen jungen Gemeinde (KjG) der Diözese Rottenburg-Stuttgart.

Innerhalb von drei Monaten, aufgeteilt in eine Fortbildungswoche und zwei Wochenenden, absolvierten die Teilnehmer*innen den Gruppenleiter*innenkurs. Im ersten Teil ging es um die Basics der Jugendarbeit, welche an den Wochenenden in vertiefenden Themen und der selbstständigen Planung einer Kinderfreizeit mündeten. In einem feierlichen Rahmen in Abendgarderobe wurden die Zertifikate vom Kursteam überreicht. Die Gruppenleiter*innenschulung dient den jungen Menschen, sich für die vielfältige Arbeit in kirchlichen Gruppen und Verbänden als Leiter*innen zu qualifizieren.

In Verbindung mit der Teilnahme an einem Erste-Hilfe-Kurs haben die Jugendlichen die Möglichkeit, die Jugendleiter*innen-Card (Juleica) zu beantragen, die sie nicht nur offiziell als ausgebildete Jugendgruppenleiter*innen und Jugendfreizeitleiter*innen ausweist, sondern ihnen auch zahlreiche Vergünstigungen in gesellschaftlich-kulturellen Einrichtungen bietet.

Weitere Informationen zu Veranstaltungen des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend sind im Katholischen Jugendreferat/ in der BDKJ-Dekanatsstelle Tuttlingen-Spaichingen erhältlich: Uhlandstraße 3, 78532 Tuttlingen, 07461/ 96 59 80-40, [email protected], www.bdkj.info/tut