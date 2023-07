17. Tuttlinger Grundschulmeisterschaften

Ein Jahr nach der Fußballweltmeisterschaft flammte das Fußballfieber bei den Schülern der vierten Klassen aus Tuttlingen, Möhringen und Nendingen wieder auf. Am Montag, 17. Juli wurden zum 17. Mal die Tuttlinger Grundschulmeisterschaften der vierten Klassen in der Gymnasiumssporthalle ausgetragen.

Fangesänge, Cheerleader, Anfeuerungsrufe und natürlich Fußball, nichts davon durfte fehlen. Und so herrschte gleich von Anfang an richtige Stadionatmosphäre. Vertreten waren die Donauschule Nendingen, die Grundschule im Holderstöckle, die Wilhelmschule, die Karlschule, die Anton–Braun–Grundschule Möhringen und die Schildrainschule. Jedes Team musste einmal gegen jede andere Mannschaft antreten. So konnten die mitgereisten Fans, allesamt Schüler der vierten Klassen, insgesamt 15 spannende Spiele verfolgen. Dabei unterstützten sie ihre Schulmannschaften aus Leibeskräften.

Aber nicht nur akustische Hilfestellung wurde gegeben. Die Kreativität der Klassenkameraden zeigte keine Grenzen. So waren auf der Tribüne zahlreiche Fanplakate zu sehen, die vorher im BK–Unterricht angefertigt wurden. Auf dem Feld wurden spannende Spiele ausgetragen, wollte doch jede Schulmannschaft den begehrten Wanderpokal für seine Schule gewinnen. Am Ende des Turniers setzte sich die Anton–Braun–Grundschule Möhringen gegen die anderen Grundschulteams durch und durfte den von der Kreissparkasse gestifteten Wanderpokal für ein Jahr mit an die Schule nehmen.

Zweiter wurde die Mannschaft der Schildrainschule, gefolgt von der Karlschule auf Platz Drei. Auf den nächsten Plätzen folgte die Donauschule Nendingen, die Grundschule im Holderstöckle und die Wilhelmschule. Doch schon jetzt wurden Stimmen nach dem Titelgewinn oder der Titelverteidigung im nächsten Jahr laut und so träumt mancher Noch–Drittklässler schon vom großen Auftritt mit seiner Schulmannschaft bei den Tuttlinger Grundschulmeisterschaften 2024.

Dass dieses Turnier in jedem Fall weitergeführt werden soll, darin waren sich alle Beteiligten einig. Stand doch das gemeinsame Erlebnis im Mittelpunkt und nicht der Konkurrenzkampf. So wird im nächsten Schuljahr in Klasse 5 der weiterführenden Schulen vielleicht der ein oder andere aufeinandertreffen, der sich vorher auf dem Platz oder der Tribüne begegnet ist und kann noch einmal von der tollen Atmosphäre schwärmen.