150 Läufer und Walker beim Stirnlampenlauf

Am Freitagabend haben 150 Läufer und Walker das run&fun Laufjahr beim 10. Stirnlampenlauf beendet. Die 7,6 Kilometer lange Strecke des Stirnlampenlaufs startet traditionell im Mutpol in Tuttlingen, führt an der Bahnlinie entlang nach Nendingen und über die Gollhöfe zurück zu Mutpol, wo auch die anschließende Zielverpflegung stattfindet. „Vielen Dank an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer für den schönen Saisonabschluss“, sagt der Sportliche Leiter Dennis Waizenegger. „Und ein besonderes Dankeschön an unsere Helferinnen und Helfer an der Strecke und an Mutpol, die uns erneut ihr Kommunikationszentrum zur Verfügung gestellt haben.“ Der run&fun Stirnlampenlauf findet traditionell ohne Zeitmessung statt, der Spaß an der Bewegung und der Austausch vor, während und nach dem Lauf stehen im Vordergrund.

Die run&fun Organisatoren blicken auf ein erfolgreiches Jahr zurück: „Der neue Teilnehmerrekord bei der 18. Auflage von run&fun ist großartig und spornt uns auch für run&fun 2024 an“, sagt run&fun-Organisator Steffen Riester. Die Planung für run&fun am 15. und 16. Juni 2024 läuft bereits auf Hochtouren.

Beim 10. Stirnlampenlauf wurden traditionell die ersten drei Startplätze verlost: Chris Grunow, Michael Gromball und Andreas Haller sind die glücklichen Gewinner. Für alle anderen Läufer und Walker startet die erste Anmeldephase für die 19. Auflage von run&fun in den kommenden Wochen.

Alle Informationen zum Start der Anmeldephase gibt es auf der run&fun Homepage www.runundfun.de, über den Newsletter und auf den run&fun Social Media Kanälen Facebook und Instagram. Denn bereits bei der Anmeldung lohnt es sich schnell zu sein ‐ zu Beginn der Anmeldephase gibt es wieder vergünstigte Startgebühren.