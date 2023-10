150 Jahre Kirchengemeinde St. Gallus Tuttlingen

Am vergangenen Wochenende feierte die Katholische Kirchengemeinde St. Gallus ihren 150. Geburtstag. Das Jubiläumswochenende startete am Freitagabend mit einer Führung durch die Kirche und die Jubiläumsausstellung mit Einblicken in die Geschichte der Kirchengemeinde.

Rund 30 Interessierte waren mit dabei und ließen sich von Dekan Matthias Koschar in den Bann ziehen. Die Jubiläumsausstellung in der Unterkirche ist noch bis Weihnachten, sonntags nach den Gottesdiensten und auch nach Vereinbarung zu besichtigen.

Am Samstag begann das Festprogramm in der Kirche mit einem abwechslungsreichen Konzert des Chor 5. Zusammen mit Joachim Schreiber an der Orgel, sowie einem Streicherensemble, musizierte der Chor, vor über 150 begeisterten Zuhörern, Werke aus fünf Jahrhunderten unter der Gesamtleitung von Stefan Matt.

Der sich anschließende Festabend im Gemeindehaus St. Josef wurde nach der Begrüßung durch Dekan Matthias Koschar mit Grußworten von OB Michael Beck und Pfarrerin Ute Gebert von der Evangelischen Kirchengemeinde eröffnet. Kirchengemeinderat Dietmar Lezuch hatte einen Film über die Geschichte der Kirchengemeinde zusammengestellt, Dekan Matthias Koschar und Pfarrer Richard Grotz sorgten mit einem Quiz für gute Unterhaltung. Ein reichhaltiges Buffet rundete den Abend ab, der vom KGR mit viel Herzblut organisiert wurde.

Am Sonntag begann um 10 Uhr die festliche Orchestermesse in der Kirche St. Gallus. Unter der Gesamtleitung von DKM Constanze Rommel, musizierte der Kirchenchor gemeinsam mit Chor 5, Streichorchester, Joachim Schreiber (Orgel) und Vokalsolisten, unter anderem die Missa Brevis von W.A. Mozart. Hauptzelebrant war der aus Tuttlingen stammende Generalvikar Dr. Clemens Stroppel. Das Thema Glaube, Hoffnung und Liebe zog sich durch seine berührende Predigt.

Anschließend empfing das Städtische Blasorchester die zahlreichen Festgäste am Gemeindehaus St. Josef. Nach einem aufschlussreichen Interview zog die amtierende Miss Germany, Kira Geiss, die Gewinner des Schülerpreisausschreibens.

Im übervollen Gemeindehaus wanderten über 300 Weißwürste und Brezeln auf die Teller. Am Ende des Festes freuten sich viele Gäste, Kirchengemeinderat und Pastoralteam über ein gelungenes Fest, das guttat und bei dem Kirche positiv als Gemeinschaft auf dem Weg erfahren werden konnte. Ein besonderer Dank gilt allen, die zum Gelingen dieses besonderen Festes beigetragen haben.