10. Tuttlinger Silvesterlauf

Das Orga-Team vom Silvesterlauf in Tuttlingen kann mit Luca Locher ein umweltfreundliches Becher-Konzept bei der Verpflegung der Läuferinnen und Läufer umsetzen. Bisher wurden jedes Jahr ca. 1.500 Pappbecher nach dem Lauf entsorgt, da man ja auch Hygienevorschriften einhalten muss, ist das die übliche Handhabung bei den meisten Sportveranstaltungen. Der CO2 Bedarf von Wegwerfbechern ist aber um vieles höher als bei Mehrwegbechern. Das war Grund genug für das Silvesterlaufteam sich um ein anderes Konzept zu bemühen. Die Kooperation mit den Pfandbechern vom Honberg-Sommer ist ideal für den Silvesterlauf, da diese Becher hitzebeständig und für Tee geeignet sind. Natürlich sind wir von der Ehrlichkeit der Teilnehmer/innen abhängig, da die Becher nach dem Lauf sauber gespült an die Firma Locher-Event zurückgegeben werden müssen. Es wäre sehr schade, wenn am Ende durch Verlustkosten von Bechern diese umweltfreundliche Idee wieder revidiert werden müsste.

