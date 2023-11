10. Tuttlinger Kreativmarkt, 1. Wintermarkt

Was kann man vom Wetter im November schon erwarten? Richtig, nicht viel Gutes. Folglich war es eine kluge Entscheidung, den 1. Wintermarkt im Kulturhaus bereits in der Vorbereitung vollständig im Innern zu planen. Das Gebäude mit seinen beiden Seitenflügeln war damit voll belegt, die Veranstaltung ausgebucht. Damit entfiel zwar der Slogan „im und ums Kulturhaus herum“, womit der bisher im Frühjahr durchgeführte Kreativmarkt der Hobbykünstler bekanntgeworden war, aber ein trockenes Dach über dem Kopf war diese Änderung allemal wert. Und unverändert beschrieb der Zusatz „bunte Vielfalt“ das Warenangebot.

Als dann pünktlich um 11 Uhr zur Begrüßung durch Thomas Kienzle, einen der Vorstände des Heimat-Forums, sich der Hauptraum des ehemaligen Krematoriums erstmals mit Besuchern füllte, war dies nur der Anfang eines nicht endenden Rein und Raus von Menschen jeden Alters, auch zahlreicher Familien. Viele gingen schließlich mit kleinen Kostbarkeiten nach Hause, manche schon mit einem Weihnachtsgeschenk, andere mit wärmendem Selbstgestricktem oder Gehäkeltem. Für die entsprechenden Aussteller war der November trotz seiner Kapriolen also nicht von Nachteil. Als dann mittags noch die Nachricht „es schneit“ die Runde machte, kamen ganz schnell Träume von White Christmas auf. Das ging natürlich zu weit, denn die fluffig weiße Pracht verging wieder ganz schnell. Aber einen weiteren Hinweis auf den bevorstehenden Advent roch man im ganzen Haus: Glühwein! Im kleinen kuscheligen Emporen Café entstand dieser ständig frisch und fand reißenden Absatz. Ebenso wie eine gute Auswahl selbst gebackener Kuchen und Torten und herzhaft belegte Vespercroissants. Alles verkauft war das Fazit des Cateringteams am Ende der Veranstaltung. So soll es sein.