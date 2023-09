Zweites Stifterforum am 20. September in Ennetach

Das zweite Stifterforum der Bruder-Konrad-Stiftung ‐ der regionalen Stiftung für Kinder in Not ‐ in Ennetach hat rund 100 Besucher berührt und motiviert sich als Starkmacher*innen für Kinder in schwierigen Lebenslagen einzusetzen. „Kinder brauchen Chancen“ ‐ unter dieser Überschrift informierten Andrea Hehnle und Anna Bantleon von der Geschäftsführung der Kinderstiftung über die Arbeit der Stiftung, zeigten die Zugangswege auf, berichteten über Familien und deren Nöte in unserer Region. Musikalisch umrahmt wurde die Veranstaltung durch die jüngsten Sängerinnen der Mädchenkantorei Bad Saulgau. Den zweiten Teil des Abends übernahm Michael Stahl, bekannt durch TV-Auftritte und seine Bücher. Er berührte die Zuhörer*innen mit seiner Lebensgeschichte und verdeutlichte, wie wichtig es ist, für Kinder da zu sein und sein Herz zu öffnen.

Den anschließenden Austausch „veredelten“ die Pfadfinder aus Ennetach mit leckeren Cocktails. Ein großes Dankeschön an alle Beteiligten für das Gelingen des Abends.

Fragen zur Kinderstiftung beantwortet Andrea Hehnle unter der Telefonnummer 07581 906496‐0 oder per Mail unter [email protected]