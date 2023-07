Zweite Auflage der Sommerserenade ein voller Erfolg

„Gut wieder hier zu sein“, mit diesem Lied des Liedermachers Hannes Wader, begrüßten die Chormitglieder des Liederkranzes Renhardsweiler ihre zahlreichen Gäste bei der zweiten Auflage der Sommerserenade im Hof der Grundschule Renhardsweiler am 23. Juli.

Ein wohltemperierter Sommerabend, eine passende Umgebung und bestens disponierte Mitwirkende waren die besten Voraussetzungen für diese musikalische Stunde. Unter den zahlreichen Gästen konnte die Vorsitzende Sabine Weiß auch den, mit 102 Jahren ältesten Mitbürger und Ehrenmitglied Franz Koch sowie den Ehrenchorleiter Hermann Wiedergrün begrüßen. Mit seiner bekannt humorvollen Moderation und einem italienischen Wortschwall, das zumindest für schwäbische Ohren wie italienisch klang, kündigte Berthold Kniele den Rudi Schuricke–Hit, die „Capri–Fischer“ an, mit dem die Sängerinnen und Sänger um Chorleiterin Ursula Wentz die Zuhörer in die südlichen Gefilde entführte. „Hör gut zu“ von PUR und „Wunder gibt es immer wieder“ waren die weiteren Lieder, bevor diese die Bühne frei machten für den Popchor, ebenfalls von Ursula Wentz geleitet. Dass Janina Gnann nicht nur eine ausgezeichnete Klavierbegleiterin ist, sondern auch als Instrumentalsolistin am Keyboard Zeichen setzen kann, bewies sie bei „Wake me up“ des schwedischen Musikers Avicil. „Everything I do“, der Song, der die Liebe beschreibt, kündigte Berthold Kniele mit der Frage an die Männer an „Wann habt ihr letztmals eure Frau geküsst?“.

„Seite an Seite“ und der Ohrwurm der Fußball–WM 2014 „Auf uns“ sowie der Mark Forster–Song „Sowieso“ waren die weiteren Hits, mit denen der Popchor zu überzeugen wusste. Mit dem Instrumentalstück „A Sky Full of Stars“ der britischen Rockband Coldplay, von Jana Gnann trefflich interpretiert und dem Dank durch die Vorsitzende an die Mitwirkenden ging es über zum unterhaltsamen Beisammensein. Auch hier zeigten sich die Chormitglieder bei der Bewirtung als gute Gastgeber. Bei Grillwurst und Pommes und allerlei Getränken genossen die Gäste diesen sommerlichen Sonntagabend.