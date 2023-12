Zweimal Bescherung bei den Herbertinger Jugend-Fußballern

Die 40 Buben und Mädchen aus der Bambini-Gruppe und der F-Jugend des SV Herbertingen waren eifrig am trainieren. Sie wussten, dass sie sich anstrengen müssen, denn „hoher Besuch“ hatte sich angekündigt. Jugendleiter Oli Jäger und sein Team übten mit den Nachwuchskickern Sprints mit und ohne Ball, ließen das Elfmeter-Schießen üben, was sich im Nachhinein noch auszahlen sollte.

Auf einmal klingelte es am Eingang zur Sporthalle und St. Nikolaus samt Ruprecht mit Sack und Rute schritten in die Hallenmitte. Artig und auch etwas angespannt setzten sich die Mädchen und Jungs auf die Bank, um zu hören, was St. Nikolaus ihnen zu sagen hatte. Zuerst natürlich die Fragen, ob sie eifrig trainieren, ihre Trinkflaschen nicht vergessen und immer den Geräteparcours nach dem Training aufräumen. Ein lautes „Ja“ und Kopfnicken stimmte den „Heiligen Mann“ gnädig.

Die Bambinis hatte er aber das Jahr durch genau unter die Lupe genommen und er wußte von jedem Einzelnen Bescheid. Wer schnell, wer ball- und treffsicher ist. „Im Großen und Ganzen bin ich mit Euch allen zufrieden. Macht weiter so, dass aus Euch mal erfolgreiche Fußballer in Herbertingen werden“, so das Lob und die Bitte von St. Nikolaus. Als Belohnung durften sich alle dann ein kleines Päckle bei Knecht Ruprecht abholen.

Dann die Überraschung für alle Kinder. Anscheinend waren Nikolaus und Ruprecht selbst mal erfolgreiche Fußballer und daher boten sie sich an, dass es ein Elfmeter-Schießen geben wird. Die Bambinis hatten St. Nikolaus im Tor und die F-Jugendlichen konnten die Torhüter-Künste von Knecht Ruprecht testen.

Dann die zweite Überraschung des Abends, von der nicht einmal Nikolaus und sein Knecht Ruprecht etwas wussten. Jenny Hennes und Bianka Hamma vom Kinderkleidung-Bazar-Team werden demnächst aus dessen Gruppe ausscheiden. Zuvor aber war es ihnen ein Anliegen, die Jugendabteilung der Herbertinger Fußballabteilung finanziell zu unterstützen. So konnten sie Jugendleiter Oli Jäger einen Scheck über 500 Euro überreichen. Das löste dann natürlich überschwängliche Freude aus, vor allem das ganze Betreuerteam freute sich über den unerwarteten Geldsegen.