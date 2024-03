Zwei Jahrzehnte im Dienst für seinen TC Inneringen

Bei der diesjährigen JHV des TCI wurde der langjährige Team Vorsitzende Detlef M. Rosar verabschiedet. Bei seiner letztmaligen Moderation ließ Rosar die Vorstandsarbeit in 2023 Revue passieren. Im Rückblick auf die Saison konnte festgestellt werden, dass die Spielgemeinschaft mit Hettingen und Veringenstadt für alle 7 Mannschaften des Vereins erneut ein Gewinn mit positiver Außenwirkung darstellte. Herbert Businger unterstrich die gelebte Kameradschaft durch seine Teilnahme an der Versammlung. Durch den Vorstand wurde mit Stolz hervorgehoben, dass die Herren 65 Mannschaft sich für die Verbandsoberliga qualifiziert hat und auch in der Saison 2024 - 7 Mannschaften die Farben des Vereins vertreten werden. Die vorbildliche, sehr engagierte Arbeit von Rudi Fischer mit dem Nachwuchs, trägt weiter Früchte und bildet die Basis für den Nachwuchs des Vereins. Durch den Sportwart, Marco Metzger, wurde die erfolgreiche Beteiligung aller Mannschaften an den Rundenspielen dargestellt. Marco M. freute sich auch über die wie im letzten Jahr durchgeführten Vereinsmeisterschaften. Sie wurden von allen Beteiligten, in allen Altersklassen, mit großem Engagement, mit Freude am Spiel angenommen. Erfreuliche Zahlen konnte der Kassier Michael Kromer vortragen. Die Mitgliedszahlen des Vereins sind erfreulich konstant. Die Vorstandschaft konnte durch die BM Frau Kuster entlastet werden. Cindy Gluitz als weiblicher Anteil im Vorstandstrio, erhielt für ihre langjährige Mitgliedschaft und ihre Arbeit im Vorstand die Vereinsnadel in Silber. Bei der Vorstandswahl wurde Siggi Wohlfarth ergänzend in das Vorstandstrio gewählt. Der gesamte alte Vorstand wurde einstimmig wiedergewählt. Mit dem Ausscheiden von Rosar wird der TCI von dem jüngsten Vorstand seit Jahren geführt. Marius Steinhart und Cindy Gluitz verabschiedeten D.M. Rosar mit einem Geschenkkorb und bedankten sich für seine lange stets engagierte Arbeit. Rosar wünschte dem jungen Team Freude und Erfolg bei der Vereinsführung. Er übergab das Zepter an Marius Steinhart, Cindy Gluitz und Siggi Wohlfarth mit der Zuversicht, dass diese einen vorbildlichen Verein, in dem Kameradschaft gelebt wird, in die Zukunft führen werden.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.