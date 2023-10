Zwei Jahre Reparatur Café in Bad Saulgau

Das erste Repair Café fand im Oktober 2009 in Amsterdam-West statt. Martine Postma organisierte diese ‐ in erster Instanz einmalig geplante ‐ Veranstaltung in Zusammenarbeit mit der Stadt Amsterdam. Im März 2010 wurde dann die Stiftung Repair Café von Martine Postma mit dem Sitz in Amsterdam (Niederlande) gegründet.

Die Bewegung Repair Café will das Reparieren auf moderne Art wieder in die lokale Gemeinschaft zurückbringen. Sie setzt sich zum Ziel, Reparaturkenntnis zu erhalten und zu verbreiten und den sozialen Zusammenhalt dadurch zu fördern, dass innerhalb einer Nachbarschaft oder einer Stadt Bewohner mit unterschiedlichem Hintergrund oder Beweggründen im Rahmen inspirierender und niedrigschwelliger Zusammenkünfte miteinander in Kontakt gebracht werden.

Dieser Bewegung folgte die Gründung des Reparatur Café´s Bad Saulgau im Jahre 2019 mit ersten Ideen, wie ein RC in Bad Saulgau aufgebaut werden könnte. Danach fanden Gesprächen mit dem Verein „Bürger helfen Bürgern“ statt, der diese Idee, neben vielen weiteren Aktivitäten, in sein Angebot integrierte.

Corona hat den Eröffnungstermin immer wieder verzögert. Am 1. Oktober 2021 konnte dann der erste Auftrag in den Räumlichkeiten, die Rosi Neff in großzügiger Weise zur Verfügung stellt, bearbeitet werden.

Jeden ersten Freitag im Monat versucht ein Team ehrenamtlicher Helfer, bestehend aus Elektrikern, Elektronikern, Mechanikern und Schreinern defekte Gegenstände zu reparieren. Ehrenamtliche Näherinnen bieten kleinere Reparatur- und Flickarbeiten an. Seit der Gründung wurden 386 Gegenstände bearbeitet. Annähernd 2/3 davon erfolgreich.

Die Hilfsanfragen sind sehr vielfältig. Vom Wasserkocher, Staubsauger, Gartengeräten bis hin zu Kinderspielzeugen und kleineren Holzmöbeln ist alles dabei, was im Haushalt kaputt gehen kann. Das Angebot ist kostenlos. Spenden werden gerne entgegengenommen. Diese werden für die Beschaffung von Werkzeugen und Geräten verwendet.

Im Vordergrund dieser Aktivitäten steht der Nachhaltigkeitsgedanke, sowie die Sensibilisierung der Menschen, schon beim Kauf auf die Reparaturfähigkeit der Gegenstände zu achten. Diese ist meist nicht beim billigsten Produkt aus Fernost gegeben. Höherwertige Produkte, noch dazu beim regionalen Händler gekauft, weisen meist eine höhere Lebensdauer auf und erhöhen die Chance auf eine Reparatur.