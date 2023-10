Zwei Flüsse und eine herbstliche Wanderrunde

Bei schönster Herbstfärbung trafen sich acht Wanderfreunde der Ortsgruppe Scheer zu einer Wanderung im Schmeiental und Donautal. Vom Parkplatz Gebrochen Gutenstein startete unsere Runde entlang der Schmeie einem ruhigen Seitental der Donau nach Unterschmeien. Über der Gutensteiner Berg und Teufelsloch nach Gutenstein. Der Sturm im August hatte für Umleitungen auf die geplanten Wanderstöcke gesorgt. Diese waren durch Schilder ausgezeichnet. So darf es auch etwas mehr sein, wenn das Wetter die besten Voraussetzungen bereithält. An vielen Aussichtspunkten genossen wir den Blick ins Tal und das Wandervesper, bevor wir hinab nach Gutenstein wanderten. Über die Donaubrücke und am ehemaligen Bahnhof kamen wir an alten Grenzsteinen vorbei nach Dietfurt. Dort kehrten wir noch im Gasthaus zur Mühle ein, bevor es wieder zum Parkplatz an der Schmeie zurückging.

