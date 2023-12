Zwei Chöre haben das Glück bestellt

Einen Beleg, dass Chormusik nicht altbacken und verstaubt, sondern frisch und beschwingt interpretiert werden kann, haben die beiden Chöre des Liederkranzes Renhardsweiler bei ih-rem Jahreskonzert im Dorfgemeinschaftshaus Renhardsweiler erbracht. Schon der Begrüßungssong des gemischten Chores „Ich hab das Glück bestellt“, der gleichzeitig das diesjähri-ge Konzertmotto war, lies die Konzertbesucherinnen und -besucher die Füße im Tangorhythmus mitwippen. Die Vorsitzende Sabine Weiß begrüßte die zahlreichen Gäste mit launigen Worten. Zwei Glückspilze, die unter ihren Besucherstühlen einen dort versteckten Glücksklee fanden, erhielten jeweils ein Blumensträußle und einen Secco. Durch das anschließende Pro-gramm führte routiniert und humorvoll Marina Beck. Begleitet wurden die beiden Chöre von Janina Gnand. Sie musste - mit Blick auf die vielen flotten Musikstücke - Schwerstarbeit am Flügel leisten, was sie souverän meisterte. „Irgendwo auf der Welt“ und „Sing mit mir“, interpretiert vom Liederkranz sowie „You are the reason“, „Seite an Seite“ und „Lieblingsmensch“, vor-getragen vom Popchor, bildeten den ersten Teil des Konzertprogramms. Vor der Pause dann noch ein weiteres Highlight: das Ponticelli Ensemble aus Aulendorf, das bereits beim Jahreskonzert 2019 mit begeisterten Beifallsbekundungen gefeiert worden war, zog die Zuhörerinnen und Zuhörer mit beschwingten und heiteren, aber auch nachdenklichen Instrumentalstücken in seinen Bann, vielfach aus dem Genre Filmmusik. Nach Zugabe und anschließender Pause folgten das umjubelte A-Capella-Stück „Nette Begegnung“, das Lied „Glück ist…“ und der Pur-Song „Ein graues Haar“. Als Zugabe hatte der Liederkranz den zeitlosen Schlager von Katja Ebstein „Wunder gibt es immer wieder“ ausgewählt. Der Popchor trug die Songs „Sowieso“, „You can count on me“ und „Legenden“ vor, sowie als Zugabe „Tanzen im Regen“ von den Toten Hosen. Es war das letzte Konzert der beiden Chöre unter der Leitung der langjährigen Chorleiterin Ursula Wentz. Keine Frage, dass sie mit viel Applaus ein letztes Mal gefeiert und mit bewegenden Dankesworten und einem Geschenk von Sabine Weiß verabschiedet wurde. Mit orchestraler Unterstützung der Musikerinnen und Musiker des Ponticelli-Ensembles bildete der Hit von Klaus Lage „Tausend mal berührt“ den fulminanten Abschluss eines glücklich machenden Konzertereignisses.

