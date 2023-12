Zunftmeister Walter Heißel stellt sich nicht mehr zur Wahl

Nach 34-jähriger Tätigkeit als Schriftführer, Kassier und zuletzt als Vorstand, trat Walter Heißel bei der kürzlich abgehaltenen Hauptversammlung der Narrenzunft „Feifer“ Feldhausen nicht mehr zur Wahl an. Versammlungsleiter und Zunftmeister Franz Schmid konnte viele Ehrengäste und Mitglieder, das Bürgerhaus war bis auf den letzten Platz gefüllt, begrüßen. Nach den einzelnen Berichten folgten die Wahlen. Da sich Walter Heißel nicht mehr zur Wahl stellte, wurde Michael Gulde als neues Mitglied für das Zunftmeistertrio gewählt. Der scheidende Zunftmeister Walter Heißel richtete ein paar Worte an die Versammlung, bedankte sich bei seinen Vorstandskollegen und der gesamten Narrenzunft für die gemeinsame Zeit. Für ihn sei die Zeit gekommen, nach vielen Jahren im Narrenzunft-Ausschuss nun etwas kürzer zu treten, er bleibe der Narrenzunft jedoch als aktives Vereinsmitglied treu, so Heißel. Sowohl Schmid als auch Ortsvorsteher Hans Steinhart bedankten sich bei ihm, die Versammlung honorierte sein Wirken mit einem langanhaltenden, stehenden Applaus, was Heißel sichtlich gerührt entgegennahm.

Als neue Schriftführerin wurde Vanessa Schmid einstimmig gewählt. Die Beisitzer wurden allesamt, ebenfalls einstimmig, wiedergewählt. Der langjährige Gruppenleiter der Feifer-/Landsknechtgruppe Werner Braxmeier beendete seine Tätigkeit als „Gruppen-Chef“ ebenfalls. Schmid bedankte sich auch bei ihm für seine gute Arbeit der vergangenen Jahre. Insbesondere war und ist Braxmeier als gelernter Koch ein unentbehrliches Mitglied der Narrenzunft, der als „Chef de Cuisine“ Herr der Küche war. Braxmeier versprach, dass er sich diesbezüglich weiterhin einbringen will. Als Nachfolgerin wurde Carmen Heinzelmann vorgeschlagen, was die Versammlung einstimmig bestätigte. Ebenfalls in den Ruhestand wurde Manuela Hertkorn verabschiedet, die als Hausmeisterin für das „Zunftstüble“ verantwortlich war. Ihr Nachfolger ist nun Dominik Steinhart.

Stadtrat und Musikvorstand Gerhard Jaudas bedankte sich für die harmonische Zusammenarbeit, insbesondere aber auch für die Mithilfe beim Kreismusikfest. Dieses besondere Ereignis sei nur durch Mithilfe aller Vereine möglich gewesen. Er brachte seine Hochachtung für alle Helferinnen und Helfer zum Ausdruck und versprach seitens der Musikkapelle Unterstützung beim Ringtreffen 2025 in Feldhausen.