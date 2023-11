Zukunftsorientierte Themen anschaulich im Unterricht

Bereits zu Beginn des Schuljahres konnte der Walter Knoll Schulverbund zwei Experimentierkoffer zum Thema „Erneuerbare Energien“ von den Bad Saulgauer Stadtwerken entgegennehmen.

Um ein nachhaltiges Lernen im Bereich der naturwissenschaftlichen Phänomene zu gewährleisten, ist das Experimentieren eine der wichtigsten Grundlagenmethoden. Eine auf der Grundlage des Gelernten aufgestellte Hypothese kann so auf ihre Praxistauglichkeit überprüft werden. Dank der großzügigen Spende der Stadtwerke Bad Saulgau kann der Physikunterricht am Walter Knoll Schulverbund noch effizienter gestaltet werden. Die gespendeten Experimentierkoffer beinhalten komplette Materialsätze, die sortiert in ausreichender Menge vorliegen, um gleichzeitig mit mehreren Schülergruppen praktisch tätig zu werden. So wird das klassische Demonstrationsexperiment durch eine aktive Auseinandersetzung mit dem Lerngegenstand ersetzt. Die besonders zukunftsträchtigen Bereiche, die um das Thema Energiegewinnung angesiedelt sind, können so praktisch und mit einer wesentlich höheren Anschaulichkeit dargestellt werden.

Dies kommt der Schule, die seit einigen Jahren eine Vorreiterrolle im technischen Bereich spielt, entgegen. Die technischen Arbeitsgemeinschaften wie die TECademy, die Innovativ-AG oder die in Zusammenarbeit mit den Bildungspartnerfirmen initiierten technischen Projekte können noch effizienter arbeiten und ebenfalls auf die Experimentierkoffer zugreifen. Die Resultate sind bereits jetzt sichtbar. So hat beispielsweise die Innovativ-AG schon in den ersten Wochen des Schuljahres zwei Projekte für den intraschulischen Ideenwettbewerb eingereicht.

Wir sind dankbar für diese Form der Unterstützung, die uns besonders bei den zukunftsorientierten Themen sehr entgegenkommt. Das Interesse der Schüler an den innovativen Themen wie Energiegewinnung, 3D-Druck oder Lasertechnologie zeigt, dass auch dieser Bereich, neben der Musik und den Sprachen, zu einer wichtigen Säule der Schule geworden ist.