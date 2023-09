Die Feuerwehr war am Montagnachmittag in Straßberg im Einsatz. Dort hatte es in einem Wohnhaus eine Explosion gegeben. Was die Ursache dafür ist, steht noch nicht endgültig fest.

Bereits am Ortseingang von Straßberg hatte man am Mittwochnachmittag die Rauchsäule eines Gebäudebrands gesehen. Laut Einsatzleiter Tobias Kanz hatte eine Explosion den Brand verursacht. Demnach habe das Feuer vom Wintergarten auf die angrenzenden Räume übergegriffen.

Erst Explosion, dann Brand

Anschließend habe sich das Feuer schnell unter dem Dach des einstöckigen Wohnhauses ausgebreitet, sodass der Dachstuhl teilweise in Vollbrand stand. Was die Explosion ausgelöst hat, steht noch nicht endgültig fest. Das Polizeirevier Albstadt hat mit Unterstützung von Spurensicherungsspezialisten der Kriminaltechnik die Ermittlungen aufgenommen und geht ersten Hinweisen nach, denen zufolge ein Heizpilz zum Brand geführt haben könnte, schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung.

Die Feuerwehr löscht von außen. (Foto: Jelena Marjanov )

Gemeinsam mit der Feuerwehrabteilung aus Kaiseringen sowie der Feuerwehr Winterlingen, die mit einer Drehleiter im Einsatz war, haben Tobias Kanz und sein Team das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht. „Jetzt wird noch das Dach geöffnet und nach Glutnestern abgesucht“, sagt er.

Feuerwehr muss von außen eingreifen

Auch der stellvertretende Kreisbrandmeister Florian Rebholz war vor Ort und erklärt: „Weil das Dach einsturzgefährdet ist, löschen wir nun nur noch von außen.“ Insgesamt war die Feuerwehr mit acht Fahrzeugen und 65 Einsatzkräften vor Ort. Ebenso waren der Rettungsdienst mit 6 Kräften und die Polizei im Einsatz.

Nach aktuellen Informationen der Polizei wurde bei dem Brand ein Bewohner leicht verletzt, vermutlich aufgrund einer Rauchgasvergiftung. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Das Gebäude ist aktuell nicht mehr bewohnbar, informieren die Beamten. Die Bewohner seien von Angehörigen anderweitig untergebracht worden.

Der entstandene Schaden wird nach jetzigem Erkenntnisstand auf mehrere hunderttausend Euro geschätzt, heißt es.