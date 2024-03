WKSV unterstützt regionalen Artenschutz

Für Igel wird es in unseren heimischen Gärten immer schwieriger, einen geeigneten Platz zum Überwintern und zur Aufzucht der Jungen zu finden. In den modernen, meist sehr aufgeräumten Gärten finden die Igel immer weniger Bereiche, wo sie sich ein Nest bauen können, z.B. unter gestapeltem Totholz, unter Reisig- oder Laubhaufen. In einem naturnahen Garten hilft dem Igel zudem ein Igelschlafhaus, wie es z.B. der Verein „Welt der Igel e.V.“ anbietet. Es ist eine geräumige wetterfeste Kiste aus naturbelassenem Holz mit Labyrinthgang, Lüftungsspalt und abnehmbarem Dach.

Um die Igel, aber auch den Verein zu unterstützen, haben sieben Schüler der TECademy, einer von Techniklehrer Michael Schmidt geleiteten AG am Walter Knoll Schulverbund, insgesamt 12 Igelhäuser gebaut. Das erforderliche Material zum Bau der Igelhäuser wurde freundlicherweise von der Firma Georg Reisch aus Bad Saulgau gespendet.

Die Igelhäuser werden vom Verein aus entweder in dessen Webshop verkauft oder vereinsintern von den Pflegestellen des Vereins verwendet. Der nächste Igel kann also kommen! Der Erlös der verkauften Igelhäuser kommt dem ehrenamtlichen Verein und dessen Pfleglingen zugute.

Igel benötigen aber nicht nur dringend Schlafplätze. Wer dem kleinen, stacheligen Gesellen helfen möchte, kann dies ganz einfach tun, so die erste Vorsitzende Heidrun Frank vom Verein „Welt der Igel“: Wer seinen Garten tierfreundlich gestaltet, leistet einen unschätzbaren Beitrag zum Arten-, Natur- und Umweltschutz. Ein natürlich bewirtschafteter Garten ist Lebensraum für alle - für Mensch, Pflanze und Wildtier.

Naturnahe Gärten: Was kann ich tun?

Laub liegen lassen, Igelhäuser aufstellen, Komposthaufen anlegen, auf Unkrautvernichtungsmittel verzichten, ebenso auf die Benutzung von Mähroboter und Rasentrimmer. Reisig- oder Holzstapel, die nicht weggeräumt werden sowie dichte Hecken mag der Igel als Quartier für seinen Tagesschlaf oder für Nestbau und Aufzucht seiner Jungen.

Weitere wertvolle Informationen rund um den Igel finden Sie auf der Homepage des Vereins unter www.weltderigel.de