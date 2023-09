„Wir sind stark, stark wie ein Bär ...“

Zu einem gelungenen Fest gehört ein besonderer Höhepunkt. Beim Herbstfest der Pfarrgemeinde St. Fidelis bestand dieser im Auftritt des christlichen Liedermachers Jörg Sollbach.

Für alle AbenteuerKirche-Mitarbeitenden begann das Konzert mit einem kleinen, aber feinen VIP-Empfang mit leckerer Pippi-Langstrumpf-Torte und edlen Getränken ‐ ein Dankeschön für das große Engagement rund ums Jahr. Sobald alle ihre Plätze in der Kirche gefunden hatten, eröffnete Regina Schmucker die Veranstaltung. Der allen Abenteuerkirche-Besuchern bekannte Countdown, in größtmöglicher Lautstärke heruntergezählt, lockte Jörg Sollbach endlich auf die Bühne. Gleich mit dem ersten Stück „Schön, dass Du da bist“ schaffte er es gut gelaunt Kinder und Eltern in Bewegung zu versetzen. Der kleine „Fridolin“, Jörgs lustige Handpuppe, versteckte sich zu diesem Zeitpunkt noch schüchtern. Bald gelang es seinem Freund Jörg jedoch, auch Fridolin zum Mitmachen zu bewegen. Fridolin konnte beobachten, wie Jörg die Kinder „wachsen“ ließ, wie sie gemeinsam im Altarbereich wie die Bäume in die Höhe wuchsen und dabei sangen „Ganz schön klein, fängt unser Leben an …“.

Fridolin und Jörg zeigten den Kindern, dass jedes große und kleine Kind seine ganz eigenen Stärken hat. Sie stellten fest, dass (mindestens) ein Kind ganz besonders gut malen kann und ein weiteres außerordentlich gut Fußball spielen kann, was der Papa mit lauten Anfeuerungsrufen bestätigte.

Bewegung zur Musik war von Anfang bis Ende das fortlaufende Motiv. Mal durften sich alle drehen, dann hüpfen, klatschen oder in alle Richtungen als Schmetterling durch die ganze Kirche „fliegen“.

Alle Lieder waren sehr eingängig und luden schon nach kürzester Zeit zum Mitsingen ein. Jörg Sollbach vermochte es, die Kleinen und nicht mehr ganz so Kleinen mitzureißen und zu begeistern. Und wer das Gehörte und Erlebte noch länger lebendig halten wollte, konnte vor dem nach Hause gehen noch eine Erinnerungs-CD kaufen, sodass in den nächsten Tagen und Wochen wahrscheinlich in mehreren Sigmaringer Haushalten zu hören ist: „Wir sind stark, stark wie ein Bär …“