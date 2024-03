Unter dem Motto „Wir machen Musik für Euch!“ begrüßte Jugendleiterin Sybille Fischer am 10. März im gut besuchten Bürgerhaus in Rosna alle am Vorspielnachmittag der Bläserschule interessierten Gäste. Neben Familie und Verwandten fanden auch viele Musikerinnen und Musiker befreundeter Vereine den Weg nach Rosna. Für den Auftakt in den bunten Mittag waren die Flötengruppen zuständig. Unter Anleitung ihrer Ausbilderinnen gaben die Kinder einige Volksweisen zum Besten und konnten so erste Erfahrungen vor Publikum sammeln. Im Anschluss an die Flötenensembles folgten zahlreiche Instrumentalbeiträge der in Ausbildung befindlichen Kinder und Jugendlichen. Ob Trompete, Flügelhorn, Waldhorn, Querflöte, Tenorhorn, Saxophon oder Schlagzeug - es war für jeden Geschmack etwas geboten.

Besonders freuen durften wir uns über die Auszeichnung von vier Nachwuchsmusikanten, die im vergangenen Jahr erfolgreich ihre D1-Prüfung absolviert haben. Wir gratulieren an dieser Stelle herzlich: Linda Fischer (Trompete), Mattis Frik (Tenorhorn), Marlon Reimer (Trompete) und Nora Witt (Querflöte).

Ebenso gratulierten wir herzlich Charis Frick (Trompete) für ihren 1. Preis bei Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“.

Dass der Nachwuchs des MV Weithart nicht nur aus Solisten besteht, sondern auch in der Gruppe bereits zu wirklich Bemerkenswertem in der Lage ist, zeigten die Jungmusikanten des Vorstufenorchesters unter der Leitung ihres Dirigenten Moritz Wollwinder. Das abwechslungsreiche Programm entlockte dem im Bürgersaal anwesenden Publikum sehr viel Applaus, was den Jugendlichen sichtlich gut gefiel und deren Aufregung in freudiges Lächeln münden ließ. Die erfrischende Stimmung übertrug sich in Folge auch sofort auf die Jugendkapelle Ostrachtal, die unter der Leitung von Wolfgang Kugler, der neben der JuKa auch die aktive Kapelle des MV Weithart dirigiert, den letzten Teil des Vorspielnachmittags gestalten durfte. Mit ihrem breit gefächerten Repertoire an moderner Blasmusik unterhielten die in der JuKa Ostrachtal vereinten Musikerinnen und Musiker der Vereine aus Ostrach, Hoßkirch, Königseggwald sowie dem Weithart die Gäste für den Rest der Veranstaltung. Bevor der Vorspielnachmittag der Bläserschule mit Kaffee und selbstgebackenem Kuchen gegen 17:00 Uhr sein Ende fand, zeigten die JuKa- und die Vorstufenorchester-Musikanten bei einem gemeinsamen Stück ihr Können.