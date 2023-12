Winterzaubermarkt lockt Besucher an

Eine bunte Mischung aus Flohmarkt und Kunsthandwerkermarkt lockte Mitte November viele Besucherinnen und Besucher zum Winterzaubermarkt in Mengen. Der Markt fand in den Lebensräumen für Jung und Alt in Mengen statt. Auf dem Markt waren alle Bereiche der Stiftung Liebenau, die im Landkreis Sigmaringen vertreten sind, präsent: Die Sozialstation Mengen, die Lebensräume für Jung und Alt, das Pflegeheim St. Ulrika, die GIW Mengen und der Ambulante Dienst der Liebenau Teilhabe freuten sich über die Vielzahl an Gästen. Es kamen sehr viele nette Gespräche und Begegnungen zustande.

Das Publikum war bunt gemischt, jüngere Gäste genossen die schöne Atmosphäre des Markts genauso wie ältere. Ein reichhaltiges Kuchenbuffet, das von Inge Brotzer organisiert worden war, lud zum Verweilen ein. Zum Gelingen des Marktes trug auch das Engagement von Menschen mit Behinderungen bei. So wurden Produkte zum Verkauf angeboten, die Menschen mit Behinderungen in Werkstätten der Stiftung Liebenau selbst gefertigt hatten.

Ein großes Dankeschön geht an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die viele Ideen eingebracht und dieses Vorhaben mit viel Zeit und Engagement unterstützt haben.