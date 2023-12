Dass das Leben manchmal erstaunliche Geschichten schreibt, ist ja hinlänglich bekannt, aber wenn man auf eine solche trifft, ist es doch überraschend. So überrascht auch die Geschichte einer jungen Benzingerin, die seit vier Jahren mit Lebensgefährten und Kind in Lettland lebt und weit weg von der „Zivilisation“ einen Selbstversorgerhof betreibt.

In Litauen lernt sie ihren Lebensgefährten kennen

Alessa Beck heißt die 31-Jährige, die derzeit in ihrer Heimatgemeinde Winterlingen weilt und der Einladung von Stefanie Strobel und Stefanie Blickle, Leitungsteam des Landfrauen-Ortsverbandes, gefolgt ist, über ihr Leben als Selbtsversorgerin zu berichten. „Ich bin einfach dageblieben, als ich vor vier Jahren mit meiner Mutter im Baltikum Urlaub machte“, erzählte Alessa Beck.

„Auf unserer Tour durch Litauen, Lettland und Estland haben wir meinen jetzigen Lebensgefährten Sebastian Bold, einen Berliner, kennengelernt, der im Naturpark zu dieser Zeit schon seit etwa sechs Jahren einen kleinen Ziegenhof betrieb“, berichtete die studierte Agraringenieurin.

Der Abschluss dieses Studiums war unter anderem der Grund für die Reise mit ihrer Mutter durch das nordöstliche Europa. Die Abgeschiedenheit, die Ursprünglichkeit der Natur und die Lebensweise auf diesem Hof habe sie auf fast magische Weise angesprochen.

Beck macht mit ihrer Mutter Urlaub, als sie die Entscheidung trifft

Doch zuerst habe sie die Reise mit ihrer Mutter fortgesetzt, aber auf dem Rückweg beschlossen, im Daugavas-Naturpark zu Sebastian zu bleiben. Auch jetzt, vier Jahre danach, bezeichnete sie diese Entscheidung als „mutig“, aber offenbar habe das Schicksal es so gewollt.

Denn sie hatte eigentlich vor, bis zum Herbst wieder zurück in dem1849 Kilometer entfernten heimatlichen Winterlingen zu sein. „Und dann kam Corona!“ Die Pandemie habe sie gehindert, nach Hause zurückzukehren „und so kam es, dass ich mittlerweile seit vier Jahren in Lettland lebe und mit Sebastian, der zu meinem Lebenspartner geworden ist, einen Selbstversorgerhof aufgebaut habe“.

Spannend erzählte sie von ihrem Leben in einem fast menschenleeren Gebiet im Bezirk Kraslava - auf einem Quadratkilometer würden hier nur neun Menschen leben - 14 Kilometer von der belarussischen Grenze entfernt und inmitten „wilder Natur“.

Hof, Nutzgarten und Wald bewirtschaften das Paar

Mit 14 Ziegen, etwa 30 Hühnern, einigen Kaninchen und zwei Hunden bewirtschaftet das Paar, inzwischen Eltern der zweijährigen Lilith, den Hof, der 550 Quadratmeter Nutzgarten, 16 Hektar Wald und zusätzliches Weideland umfasst. „Wir machen fast alles selbst“, sagte Alessa Beck.

Das Entrinden der Baumstämme geschieht von Hand, ebenso das Bestellen der Gärten und Ackerflächen, denn das Paar verfügt über keine landwirtschaftlichen Maschinen. Das Heu für die Ziegen rollt der in fünf Kilometer entfernt wohnende Nachbar zu großen Rollen auf, die nur durch Schnüre zusammengehalten werden.

Arzt- und Spritrechnungen müssen bezahlt werden, nicht selbst herzustellende Dinge wie Öl, Salz oder Mückenschutzmittel muss gekauft werden.

Deshalb hat das Paar die Vermarktung ihrer selbst hergestellten Produkte wie Ziegenkäse und Beerenbrotaufstriche aufgebaut und bietet Urlaubern Unterkunft und Verpflegung mit Sauna sowie einem Zeltplatz an. „Kommen Sie zu uns, Urlaub machen und wir zeigen es Ihnen“, lädt sie die Zuhörer nach Lettland ein.