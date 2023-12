Hausarztpraxis eröffnet in Winterlingen

„Ich spreche heute als Patient und will mich im Namen aller Patienten von Herzen bedanken.“ Dies sagte der sichtlich bewegte Manfred Maier bei der Praxisneueröffnung der Hausärzte Georg Ullwer und Gyöngyvér Fazekas. Der Winterlinger Gemeinderat und Kinderbuchautor (Künstlername Manfred Mai) dankte den Ärzten auf seine Art dafür, dass sich mit den Neubau diese Hausarztpraxis in Winterlingen etabliert hat. Damit sprach er seinem Ratskollegium und Bürgermeister Michael Maier aus der Seele. „Wir sind froh, dass wir Sie hier in Winterlingen haben ansiedeln können“, sagte der Schultes und betonte, dass sich die Gemeinde „von“ schreiben könnte, da sie mit dieser Neueröffnung drei Hausarztpraxen im gemeindlichen Umfeld habe.

Maier gab einen Abriss der ärztlichen Versorgungshistorie, die 2016 durch Zufall zum Kontakt zu Ullwer führte. Er hatte seinerzeit die Räume des Vorgängers übernommen, dessen Haus die Gemeinde Winterlingen gekauft hatte. Georg Ullwer ergänzte die Geschichte seiner Praxiserweiterung, die 2012 in Sigmaringen begonnen hatte. Mit der Ärztin Gyöngyvér Fazekas übernahm Ullwer die alte Thomsenpraxis in Sigmaringen. Durch „gewisses organisatorisches Geschick und medizinischem Talent der Beteiligten“ sei der Mitarbeiter- und Patientenstamm rasch gewachsen. So seien die Räume zunehmend zu klein gewesen, auch die Erreichbarkeit sei nicht optimal gewesen. Ebenso misslang eine Einigung mit dem Vermieter bezüglich Parkplätze und Barrierefreiheit.

Auch der Umzug in ein Gebäude in der Sigmaringer Karlstraße hatte Tücken, denn die klassische Fassade sollte, so die Auflage der Stadt, erhalten bleiben. Daher wurde der Antrag auf Abriss und Erstellung eines praxisgerechten Neubaus von der Stadt für ein Jahr ausgesetzt. Ullwer sagte, dass trotz der Zusage des damaligen Bürgermeisters Schärer keine Entscheidung getroffen wurde. „Für uns aber war eine Altbausanierung nicht wirtschaftlich.“ Damit sei die „Berufsausübungsgemeinschaft“, wie Ullwer sein Team nannte, mit einem Stamm von fast 2000 Patienten „heimatlos geworden“.

Da kam Winterlingen ins Spiel. Bürgermeister Maier bekräftigte, alles dafür getan zu haben, die Arzt- und Praxisgemeinschaft in die Gemeinde zu holen. Dafür habe man das Gebäude der ehemaligen Praxis Schick gekauft, um es an die inzwischen überörtliche Berufsausübungsgemeinschaft zu vermieten. Zu der Zeit war das Schicksal der Sigmaringer Patienten ungeklärt. Ullwer: „Erst durch eine private Initiative des zum damaligen Zeitpunkt neuen Hausbesitzers der Laizer Straße 1 in Sigmaringen sowie durch den verstorbenen Landtagspolitiker Ernst Behringer und den Senior Schütz (Reifenhandel) aus Inzigkofen, wurde die Situation gelöst.“ So blieb 2017 die Betreuung vieler Menschen auch in Sigmaringen gewährleistet.

Die neue Praxis in Winterlingen hat rund 250 Quadratmeter und sechs Behandlungszimmer. Vier medizinische Fachangestellte und zwei Ärzte arbeiten hier. Ullwer betonte augenzwinkernd: „Es wäre Platz für weitere Ärzte.“ Beim Tag der offenen Tür sahen sich zwischen 60 und 100 Menschen die Praxis an. „Es waren vielen Leute dabei, die einen neuen Hausarzt suchten und hoffentlich auch gefunden haben“, sagte er. Neben Gemeindevertretern nahmen bei der offiziellen Eröffnung auch die beteiligten Handwerker und Ärzte aus der Umgebung der neuen Praxis in Augenschein, darunter die Frauenärztin Sabine Landenberger und die neue Chefärztin der Gynäkologie der SRH-Klinik, Emilia Wozniak. Winterlingens evangelischer Pfarrer Ernst Nestele übernahm auch im Namen seines katholischen Kollegen die Segnung der Praxis in der Fritz-Witzemannstraße 1, wobei diese Straße so neu ist, dass sie vom Navigationsgerät (noch) nicht gefunden wird.