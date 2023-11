Frauenfrühstück in Winterlingen mit Vortrag zum Thema „Nachhaltig glauben - was bleibt von mir?“

Das Frauenfrühstück mit Susanne Röhm findet am Mittwoch, 29. November, 9.15 Uhr im evangelischen Gemeindehaus ein. Röhm wird dabei über das Thema „Nachhaltig glauben - was bleibt von mir?“ referieren und unter anderem folgende Fragen beantworten: Nachhaltigkeit - kann ich das nur ökologisch verstehen? Wovon profitiere ich selbst, was hat mich geprägt? In welchen Spuren laufe ich? Wenn am Ende meiner Lebenszeit der Tod steht, ist dann alles umsonst, was ich tue? Soll ich verzweifeln? Kann ich mich vorbereiten?