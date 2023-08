Winterlingen

Erfolgreiche Firmenübergabe bei Mountek

Winterlingen / Lesedauer: 2 min

Freuen sich über die geglückte Übergabe: Andreas Wohlfahrt und Josef Gaiser (rechts), der dem Unternehmen noch zwei Jahre in beratender Funktion zur Seite stehen wird. (Foto: Mountek )

Die Mountek GmbH, die Tajima GmbH und Shiro Polen sind stolz darauf, die gelungene Übergabe ihrer Unternehmen in neue Hände bekanntzugeben, wie die Unternehmen in einer Pressemitteilung bekanntgeben. Nach mehr als drei Jahrzehnten als Inhaber und Geschäftsführer übergibt Josef Gaiser die Führung der Unternehmen an seinen Nachfolger Andreas Wohlfahrt.

Veröffentlicht: 17.08.2023, 14:32 Von: sz