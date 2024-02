Die Sammlung wächst beständig weiter

Vieles, was Seniorchef Karl-Heinz Sauter im Laufe mehrerer Jahrzehnte im Wohnhaus seiner Eltern direkt neben der Bäckerei mit angeschlossenem Tante-Emma-Laden und kleinem Café zusammengetragen hat, wäre sicherlich auch etwas für die bekannte Fernsehsendung „Bares für Rares“ und könnte dort hohe Preise erzielen.

Doch daran denken Karl-Heinz Sauter und dessen Sohn Dieter, der seit zwei Jahren das 1889 von Valentin Endriss gegründete Unternehmen mittlerweile schon in vierter Generation leitet und die Sauter- Backprodukte in zehn Filialen anbietet, überhaupt nicht. Im Gegenteil auf Trödelmärkten, Antikmessen oder auch bei anderen privaten Sammlern wird Karl-Heinz, der mit seinen 67 Jahren noch lange nicht ans Aufhören denkt und jeden Tag in der Backstube steht, nach wie vor fündig und so wächst seine Sammlung beständig weiter.

„Anfangs habe ich alles Mögliche gesammelt, sofern es nur alt aussah und manchmal auch ohne Sinn und Verstand“ , erklärt Seniorchef Sauter beim Rundgang lachend, bevor bei ihm vor etwa 20 Jahren die Idee zur Schaffung eines Museums zur Geschichte des Bäckerhandwerks gereift sei. Dieses Museum im geräumigen Obergeschoss seines ehemaligen Elternhauses an der Hauptstraße hat sich inzwischen mit hunderten Exponaten zu einem einzigartigen Ort des Bäckerhandwerks von der Mitte des 18. Jahrhunderts bis weit in die Nachkriegszeit des letzten Jahrhunderts entwickelt.

Wer eine Führung mit dem Seniorchef erleben darf, trifft dabei neben alten Holzmodeln für Weihnachtsgebäck auch auf unzählige Formen für Biskuit-Osterhassen aus allen Epochen, auf unterschiedlichste Back-Dekorartikel und Bäckerfiguren in allen Variationen für das Schaufenster, auf Bäckeruhren und Zunftkrüge mit den traditionellen Symbolen des Handwerks. Präsentiert werden zudem die unentbehrlichen Werkzeuge des Bäckers sowie die ersten Teigknetmaschinen, welche mit dem Beginn der Stromversorgung die anstrengende Bäckerarbeit erheblich erleichterten.

In einer anderen Abteilung findet man historische Aufnahmen, die das für das Überleben der Soldaten wichtige Bäckerhandwerk in den schweren Kriegszeiten dokumentieren, sowie eine wunderbare Bildserie zum sechsten Streich aus dem Kinderbuch-Klassiker „Max und Moritz“ von Wilhelm Busch.

Selbstverständlich darf in einem Bäckereimuseum auch ein Backofen nicht fehlen. Dazu ist im Museums ein Holzbackofen aus dem benachbarten Veringenstadt mit vielen historischen Details samt den dazugehörigen Utensilien aufgebaut. Eine absolute Rarität ist mit Sicherheit auch ein uraltes, eisernes Backeisen zum Stanzen der Hostien mit religiösen Bildnissen für den Gebrauch im kirchlichen Gottesdienst. Zu fast allen der ausgestellten Exponate weiß Karl-Heinz Sauter bei seinen Führungen, die nach Voranmeldung möglich sind, spannende Geschichten sowie eigene Erlebnisse zu berichten.

