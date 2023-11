Willi-Burth-Schule zu Gast beim SWR und D.A.I.

Die Klasse 12 des Technischen Gymnasiums der Willi-Burth-Schule erlebte einen spannenden Ausflug nach Tübingen mit einem Blick hinter die Kulissen des SWR, sowie einem Expertenvortrag über aktuelle Themen in den USA am Deutsch-Amerikanischen Institut (D.A.I). Der Tag begann mit dem Jugendmedientag der ARD, bei dem die Schüler:innen tiefe Einblicke in die Welt der Medien erhielten. Beim Besuch des SWR Studios Tübingen konnte die Klasse einen Blick hinter die Kulissen des Studios werfen und den Journalist:innen während der Führung durch den Studioleiter, Herrn Wagner, bei ihrer Arbeit über die Schulter schauen.

Nach der Studio-Tour genossen die Schüler:innen ihre Zeit in der malerischen Atmosphäre von Tübingen. Ein weiterer Höhepunkt des Tages war ein spannender und informativer Vortrag im Deutsch-Amerikanischen Institut Tübingen. Hier präsentierte eine amerikanische Referentin aktuelle Themen aus den USA aus ihrer amerikanischen Perspektive und regte zu lebhaften Diskussionen an. Die Schüler:innen hatten die Möglichkeit, ihre Ansichten zu teilen und mehr über die Herausforderungen unserer Zeit zu erfahren.

Der Klassenausflug war somit nicht nur eine Gelegenheit, den Medienbetrieb näher kennenzulernen, sondern auch ein Forum für die Auseinandersetzung mit aktuellen gesellschaftlichen Themen. Ein Tag voller Erkenntnisse, Diskussionen und interkultureller Perspektiven, der zweifellos dazu beigetragen hat, das Bewusstsein der Schüler:innen zu schärfen.